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2021年10月22日星期五
劉思明 數據尋寶
投資策略
滴滴等3中概股 被指遭勒令回港上市 分析料或減監管壓力 股價早段做好
海外股東劈價賣股 字節跳動估值兩月跌一成
微創機器人首日招股 孖展超購45倍
恒大合生續罵戰 復牌股價榮辱互見
銀保監：恒大危機僅「個別企業問題」
控THE ONE違契追租 百老匯戲院索償710萬
港交所A股期貨ETF首發 全屬內地基金 華夏南方易方達滙添富產品獲批 規模達320億人幣
北水回歸 本月8交易日淨流入逾百億
陳坤耀：港應確保「中介人」角色及優勢
中港簽備忘 兩地金融沙盒對接
匯豐調查：逾六成企業增人力資源投放
宏利上半年自願醫保 佔新做醫保保費七成
Animoca Brands增持虛幣平台Kikitrade
彭博：凱雷霸菱亞洲等競購卓佳
金沙：有信心續牌 擬再投資澳門 上季經調整EBITDA錄3200萬美元
中聯通首3季盈利增19.4% 5G用戶達1.37億戶
特斯拉上季利潤急增4倍 內地超級工廠產量上升推動
蘋果品牌值3.18萬億 連續9年稱王
WeWork藉SPAC上市 早段升逾一成
張兆聰：資金轉戰內房內險 首選太保
葉創成：帝御系列豐收 低吸香港小輪
植耀輝：油價看漲 留意中海油
技術取勝：中國食品中線走勢改善
盧駿匡：港股升勢不全面 「托沽」味道濃
國泰推網購平台「自肥」
戶戶送6周年大講「人情味」
劉思明：港股值博率減 忌追落後
周顯：當你傻才同你做刁
譚新強：從魷魚遊戲看到的美式脫虛入實
湯文亮：民調結果反映 講與做有別
多倫多溫哥華樓價年升約7%
景順羅德城等2.34億破頂價購白璧 東半山半世紀豪宅實呎逾6萬 買家付3507萬辣稅
兒科醫生李家仁3500萬沽灣仔舖 56年升178倍
Wetland 2期批預售 #LYOS料下周開價
海茵莊園今首開示位 最快今開價
嘉熙業主趕移民 持貨逾3年蝕10萬
劉思明：港股值博率減 忌追落後
【明報專訊】港股先升後回，領漲的行業或股份回吐，雖然幅度溫和，但短線下望比上望空間大，值博率較低，不宜再追落後撈低殘股份。
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