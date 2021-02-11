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WeWork藉SPAC上市 早段升逾一成

【明報專訊】透過與特殊目的收購公司（SPAC）BowX Acquisition合併，共享辦公室WeWork（美：WE）昨晚在紐交所開始交易，股價早段飈升超過一成，高見11.88美元。這宗合併交易對WeWork的估值只有90億美元，遠低於2019年WeWork首次公開招股（IPO）計劃觸礁前最高的470億美元估值。當時市場人士對該公司的商業模式及創辦人兼時任行政總裁紐曼（Adam Neumann）的管理作風感到擔憂，以致IPO計劃告吹。

軟銀仍保留多數股權

WeWork與BowX Acquisition的合併在本周三完成。路透社引述知情人士稱，交易完成後，軟銀（日：9984）仍保留WeWork的多數股權，並同意遵守為期1年的禁售期。軟銀之前向WeWork一共投資160億美元，並擁有61%股權。WeWork已在削減營運開支方面取得進展，並期望當收入增長就可實現盈利。不過該公司在今年第二季的收入只有5.93億美元，遠低於2020年第一季（環球疫情惡化前）的9.88億美元。

此外，facebook（美：FB）由獨立人士組成的監督委員會（ Oversight Board）昨發表報告，稱fb未完全公開如何處理某些知名人士帳戶的問題，呼籲其增加透明度，並公平對待用戶。《華爾街日報》上月的報道表示，明星、政客等大量知名人士的fb帳戶，免於fb的內部審查，令知名人士享有特權。

（綜合報道）

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