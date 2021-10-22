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蘋果品牌值3.18萬億 連續9年稱王

【明報專訊】品牌諮詢機構Interbrand公布今年的商業品牌估值排行榜，蘋果（美：AAPL）連續9年居首，其最新的品牌估值按年增長26%至4083億美元（約3.18萬億港元）。排名第二的亞馬遜（美：AMZN），品牌估值按年增長24%至2492億美元（約1.94萬億港元）。

亞馬遜微軟跟隨其後

微軟（美：MSFT）的品牌估值按年增長27%至2102億美元（約1.64萬億港元），排名第三。單是頭3位的品牌估值合計，已是頭10大品牌總值的62.3%。受新冠疫情影響，「宅經濟」蓬勃發展，令IT相關品牌價值提升。

Interbrand的報告稱，蘋果業務進一步多元化，涉足醫療保健（例如Apple Watch可紀錄血氧水平）、娛樂訂閱服務、數據儲存和音樂，與客戶繼續密切聯繫，即使疫情蔓延仍無礙其網上銷售，展示卓越的品牌價值。

昨公布的美國經濟數據比預期好，勞動力市場持續收緊，令首次申領失業救濟人數再見自去年3月美國新冠疫情惡化以來的新低。截至10月16日當周，美國首次申領失業救濟人數降至29萬，按周減少6000人，申領人數較分析師預期少。隨着額外的失業補助在9月初終止，更多人重投職場。截至10月9日當周，持續申領失業救濟人數降至248.1萬，按周減少12.2萬。

此外，美國9月二手樓銷售按月增長7%，折合成年率為629萬間，高於分析師預期。經濟數據理想，美國10年期國債孳息率升至1.67厘。不過道指在周三破頂後，昨早段整固，跌逾百點。布蘭特期油升至每桶86.1美元的3年新高後，部分投資者獲利，價格午夜前回落2.5%。紐約期油價格在逼近每桶84美元後，午夜前下滑近3%。

（綜合報道）

[國際金融]

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