特斯拉上季利潤急增4倍 內地超級工廠產量上升推動

分析師預計，特斯拉第四季的交付量將攀升至26.6萬輛，意味其在2021年的交付量將接近90萬輛，遠高於其按年增長五成（75萬輛）的交付目標。特斯拉表示，效率提升及電動車產量增加，加上削減了一些開支，足以抵消供應鏈成本上升及其他負面因素影響，例如第三季銷售的電動車均價下跌、碳排放額度的銷售收入減少，以及其比特幣投資減值5100萬美元的影響，使上季利潤急增。特斯拉上季的電動車業務毛利率提升至30.5%，整體毛利率提升至26.6%，兩項數字均至少是5季以來最高。特斯拉股價早段升逾3%，逼近900美元大關，挑戰1月所創的歷史高位。

股價早段升逾3% 逼900美元大關

分析師表示，與許多汽車製造商相比，特斯拉由原料到製成品的流程中，垂直整合程度更高，這使特斯拉較競爭對手更能有效克服晶片短缺等問題，然而供應鏈受阻仍導致其廠房無法全速生產。特斯拉稱，受零件短缺和物流不確定因素的影響，交付時間推遲。鑑於大宗商品及勞動力成本上升，特斯拉強調繼續削減支出的必要。

垂直整合程度高 助克服晶片荒

為應對原材料價格飈升，特斯拉將在全球的標準續航版Model 3和Model Y改用磷酸鐵鋰（LFP）電池，只有長續航車輛繼續使用鋰鎳鈷鋁氧化物（NCA）電池。多數電動車製造商都依賴鋰電池中的鎳和鈷來提高電動車性能，但這兩種材料的供應受限。分析師預期，擴大使用LFP電池，可使特斯拉毋須調高車價，也能提高毛利率。

目前LFP電池的兩大生產商，是中國的寧德時代（深：300750）和比亞迪（1211）。特斯拉已在中國市場用上寧德時代的LFP電池。根據材料顧問公司羅斯基爾（Roskill）的報告，全球約95%的LFP材料在中國生產。有分析師向特斯拉查詢是否計劃從中國採購所有LFP電池，特斯拉表示，最終目標是盡可能將電動車和電池的生產「本地化」。

稱電動車電池盡可能「本地化」

中國的超級工廠，目前是特斯拉產量最高的電動車廠房。特斯拉的目標是年底前讓位於美國得州奧斯汀及德國柏林郊外的兩家新工廠投產，令產量進一步提升。不過特斯拉預計，今年不會向客戶交付在這兩個新廠房生產的電動車。

美德新廠將投產 望再提升產量

特斯拉行政總裁馬斯克本月早前曾表示，零件短缺是導致特斯拉新產品延遲推出的原因。特斯拉已將Cybertruck電動貨車推遲約1年推出，可能會在明年底開始生產。原計劃於2019年推出的電動「拖頭」Semi，有可能延後至2023年生產。

（綜合報道）

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