中聯通首3季盈利增19.4% 5G用戶達1.37億戶

期內，中國聯通收入按年增加8.5%至2444.89億元，當中服務收入按年增加7.3%至2223.84億元，移動服務收入按年增加5.8%至1233.24億元，固網服務收入升9.1%至971.46億元，產業互聯網業務收入按年上升25.3%至409.25億元。

ARPU同比增長6.3%

另主要由於網絡和經營規模擴大，導致房屋設備使用成本、修理運行維護費及能耗成本增加，期內中國聯通的網絡、營運及支撐成本較去年同期增長14%。

中國聯通指出，旗下移動出帳用戶9月淨增260萬戶至3.16億戶，本年淨增約974.2萬戶；去年同期是減少929萬戶。該增長有效推動移動出帳用戶ARPU同比增長6.3%至44.3元。

另外，固網業務方面，本地電話用戶累計到達4710.3萬戶，9月淨減2.8萬戶，本年累計淨減23.6萬戶；較去年同期淨減598.1萬戶大幅收窄。