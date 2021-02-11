經濟

金沙：有信心續牌 擬再投資澳門 上季經調整EBITDA錄3200萬美元

【明報專訊】澳門六大賭牌明年到期，當地政府上月就相關修例進行公眾諮詢，市場憂慮對現有博彩企業做成負面影響。美國拉斯維加斯金沙集團（美：LVS）昨日公布上季業績，並披露旗下金沙中國（1928）上季經調整物業EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）為3200萬美元，按年轉虧為盈。集團主席兼行政總裁Robert Glen Goldstein於投資者會議上表示，對明年澳門續牌事宜十分有信心，準備繼續在當地投資。

明報記者 周綺琪

金沙中國昨日股價反覆下挫，下午曾一度跌至17.32元低位；收市跌幅收窄至17.56元，跌1.5%。集團第三季淨收益總額達6.11億美元（約47.5億港元），較去年同期1.67億美元急增2.7倍。期內淨虧損由去年同期5.62億美元，收窄至4.23億美元（約32.9億港元）。

第三季淨收益按年急增2.7倍

此外，經調整物業EBITDA則延續今年升勢，按年虧轉盈錄得3200萬美元，惟按季則大減76%。Robert Goldstein於投資者會議上稱，在新冠病毒疫情下，各個市場仍能錄得EBITDA增長，故對整個旅遊及相關消費市場復蘇充滿信心，但礙於澳門、新加坡等地仍然實施旅遊限制，並局限場所到訪人數及集團業務表現。

對於澳門賭牌明年到期、當地政府或對持牌集團加強審查，Robert Goldstein表示，相信當局會「非常合理、非常周到和非常公平地」處理相關事宜，而集團對旗下賭場牌照能續期十分有信心，並認為集團已在澳門營運20年，政府會視集團為「良好持牌人」，故未有作不能續牌等最壞的打算。另集團亦渴望再於澳門市場作投資。

認為集團是良好持牌人 未有最壞打算

澳門政府早前就修改《博彩法》展開公眾諮詢，包括建議取消持牌人以「轉批給」形式持牌（俗稱副牌）的制度；另亦建議提升澳門永久居民的股東在相關公司資本佔比，以及引入政府代表等。

相關字詞﹕季績 賭牌 金沙中國

上 / 下一篇新聞

滴滴等3中概股 被指遭勒令回港上市 分析料或減監管壓力 股價早段做好
滴滴等3中概股 被指遭勒令回港上市 分析料或減監管壓力 股價早段做好
海外股東劈價賣股 字節跳動估值兩月跌一成
海外股東劈價賣股 字節跳動估值兩月跌一成
微創機器人首日招股 孖展超購45倍
微創機器人首日招股 孖展超購45倍
恒大合生續罵戰 復牌股價榮辱互見
恒大合生續罵戰 復牌股價榮辱互見
銀保監：恒大危機僅「個別企業問題」
銀保監：恒大危機僅「個別企業問題」
控THE ONE違契追租 百老匯戲院索償710萬
控THE ONE違契追租 百老匯戲院索償710萬
港交所A股期貨ETF首發 全屬內地基金 華夏南方易方達滙添富產品獲批 規模達320億人幣
港交所A股期貨ETF首發 全屬內地基金 華夏南方易方達滙添富產品獲批 規模達320億人幣
北水回歸 本月8交易日淨流入逾百億
北水回歸 本月8交易日淨流入逾百億
陳坤耀：港應確保「中介人」角色及優勢
陳坤耀：港應確保「中介人」角色及優勢
中港簽備忘 兩地金融沙盒對接
中港簽備忘 兩地金融沙盒對接
匯豐調查：逾六成企業增人力資源投放
匯豐調查：逾六成企業增人力資源投放
宏利上半年自願醫保 佔新做醫保保費七成
宏利上半年自願醫保 佔新做醫保保費七成
Animoca Brands增持虛幣平台Kikitrade
Animoca Brands增持虛幣平台Kikitrade
彭博：凱雷霸菱亞洲等競購卓佳
彭博：凱雷霸菱亞洲等競購卓佳
中聯通首3季盈利增19.4% 5G用戶達1.37億戶
中聯通首3季盈利增19.4% 5G用戶達1.37億戶
特斯拉上季利潤急增4倍 內地超級工廠產量上升推動
特斯拉上季利潤急增4倍 內地超級工廠產量上升推動
蘋果品牌值3.18萬億 連續9年稱王
蘋果品牌值3.18萬億 連續9年稱王
WeWork藉SPAC上市 早段升逾一成
WeWork藉SPAC上市 早段升逾一成
張兆聰：資金轉戰內房內險 首選太保
張兆聰：資金轉戰內房內險 首選太保
葉創成：帝御系列豐收 低吸香港小輪
葉創成：帝御系列豐收 低吸香港小輪
植耀輝：油價看漲 留意中海油
植耀輝：油價看漲 留意中海油
技術取勝：中國食品中線走勢改善
技術取勝：中國食品中線走勢改善
盧駿匡：港股升勢不全面 「托沽」味道濃
盧駿匡：港股升勢不全面 「托沽」味道濃
國泰推網購平台「自肥」
國泰推網購平台「自肥」
戶戶送6周年大講「人情味」
戶戶送6周年大講「人情味」
劉思明：港股值博率減 忌追落後
劉思明：港股值博率減 忌追落後
周顯：當你傻才同你做刁
周顯：當你傻才同你做刁
譚新強：從魷魚遊戲看到的美式脫虛入實
譚新強：從魷魚遊戲看到的美式脫虛入實
湯文亮：民調結果反映 講與做有別
湯文亮：民調結果反映 講與做有別
多倫多溫哥華樓價年升約7%
多倫多溫哥華樓價年升約7%
景順羅德城等2.34億破頂價購白璧 東半山半世紀豪宅實呎逾6萬 買家付3507萬辣稅
景順羅德城等2.34億破頂價購白璧 東半山半世紀豪宅實呎逾6萬 買家付3507萬辣稅
兒科醫生李家仁3500萬沽灣仔舖 56年升178倍
兒科醫生李家仁3500萬沽灣仔舖 56年升178倍
Wetland 2期批預售 #LYOS料下周開價
Wetland 2期批預售 #LYOS料下周開價
海茵莊園今首開示位 最快今開價
海茵莊園今首開示位 最快今開價
嘉熙業主趕移民 持貨逾3年蝕10萬
嘉熙業主趕移民 持貨逾3年蝕10萬