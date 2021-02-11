金沙：有信心續牌 擬再投資澳門 上季經調整EBITDA錄3200萬美元

明報記者 周綺琪

金沙中國昨日股價反覆下挫，下午曾一度跌至17.32元低位；收市跌幅收窄至17.56元，跌1.5%。集團第三季淨收益總額達6.11億美元（約47.5億港元），較去年同期1.67億美元急增2.7倍。期內淨虧損由去年同期5.62億美元，收窄至4.23億美元（約32.9億港元）。

第三季淨收益按年急增2.7倍

此外，經調整物業EBITDA則延續今年升勢，按年虧轉盈錄得3200萬美元，惟按季則大減76%。Robert Goldstein於投資者會議上稱，在新冠病毒疫情下，各個市場仍能錄得EBITDA增長，故對整個旅遊及相關消費市場復蘇充滿信心，但礙於澳門、新加坡等地仍然實施旅遊限制，並局限場所到訪人數及集團業務表現。

對於澳門賭牌明年到期、當地政府或對持牌集團加強審查，Robert Goldstein表示，相信當局會「非常合理、非常周到和非常公平地」處理相關事宜，而集團對旗下賭場牌照能續期十分有信心，並認為集團已在澳門營運20年，政府會視集團為「良好持牌人」，故未有作不能續牌等最壞的打算。另集團亦渴望再於澳門市場作投資。

認為集團是良好持牌人 未有最壞打算

澳門政府早前就修改《博彩法》展開公眾諮詢，包括建議取消持牌人以「轉批給」形式持牌（俗稱副牌）的制度；另亦建議提升澳門永久居民的股東在相關公司資本佔比，以及引入政府代表等。