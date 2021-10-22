Animoca Brands增持虛幣平台Kikitrade

【明報專訊】多隻虛擬貨幣價格重上高位，帶動區塊鏈板塊投資氣氛回暖。本地「獨角獸」之一的區塊鏈遊戲公司Animoca Brands聯合創辦人兼執行主席蕭逸認為NFT（非同質化代幣）買家擁有該資產的所有權及長期資本利益，如果成功且可行地將遊戲世界與真實經濟結合，或可變成高達數萬億美元的經濟，將會大規模推動虛幣採用。
科網巨頭近期強打「元宇宙（metaverse）」概念，Animoca Brands昨天公布增持虛幣社交投資平台Kikitrade，成為其第二大股東。雙方將開展戰略合作，透過Kikitrade的投資基建及交流平台，推廣Animoca Brands旗下過百種GameFi及NFT項目，共同推動GameFi「邊玩邊賺」的商業模式。Kikitrade聯合創辦人及總裁陶欣亞稱，是次合作或成為GameFi大眾化的轉捩點，將進一步推動虛擬資產普及化，打通GameFi和中心化金融生態圈。蕭逸認為，GameFi及NFT項目可以跟玩家建立更好的關係，因為當中涉及其數碼資產的擁有權，故玩家會更關心遊戲。蕭逸稱公司有潛在的上市可能性，惟強調非緊急需要。
Animoca Brands日前完成6500萬美元（約5.07億港元）融資，該輪投資者包括自由城風投、紅杉中國、蜻蜓資本等。