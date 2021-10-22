Animoca Brands增持虛幣平台Kikitrade

科網巨頭近期強打「元宇宙（metaverse）」概念，Animoca Brands昨天公布增持虛幣社交投資平台Kikitrade，成為其第二大股東。雙方將開展戰略合作，透過Kikitrade的投資基建及交流平台，推廣Animoca Brands旗下過百種GameFi及NFT項目，共同推動GameFi「邊玩邊賺」的商業模式。Kikitrade聯合創辦人及總裁陶欣亞稱，是次合作或成為GameFi大眾化的轉捩點，將進一步推動虛擬資產普及化，打通GameFi和中心化金融生態圈。蕭逸認為，GameFi及NFT項目可以跟玩家建立更好的關係，因為當中涉及其數碼資產的擁有權，故玩家會更關心遊戲。蕭逸稱公司有潛在的上市可能性，惟強調非緊急需要。

Animoca Brands日前完成6500萬美元（約5.07億港元）融資，該輪投資者包括自由城風投、紅杉中國、蜻蜓資本等。