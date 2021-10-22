經濟

Animoca Brands增持虛幣平台Kikitrade

【明報專訊】多隻虛擬貨幣價格重上高位，帶動區塊鏈板塊投資氣氛回暖。本地「獨角獸」之一的區塊鏈遊戲公司Animoca Brands聯合創辦人兼執行主席蕭逸認為NFT（非同質化代幣）買家擁有該資產的所有權及長期資本利益，如果成功且可行地將遊戲世界與真實經濟結合，或可變成高達數萬億美元的經濟，將會大規模推動虛幣採用。

科網巨頭近期強打「元宇宙（metaverse）」概念，Animoca Brands昨天公布增持虛幣社交投資平台Kikitrade，成為其第二大股東。雙方將開展戰略合作，透過Kikitrade的投資基建及交流平台，推廣Animoca Brands旗下過百種GameFi及NFT項目，共同推動GameFi「邊玩邊賺」的商業模式。Kikitrade聯合創辦人及總裁陶欣亞稱，是次合作或成為GameFi大眾化的轉捩點，將進一步推動虛擬資產普及化，打通GameFi和中心化金融生態圈。蕭逸認為，GameFi及NFT項目可以跟玩家建立更好的關係，因為當中涉及其數碼資產的擁有權，故玩家會更關心遊戲。蕭逸稱公司有潛在的上市可能性，惟強調非緊急需要。

Animoca Brands日前完成6500萬美元（約5.07億港元）融資，該輪投資者包括自由城風投、紅杉中國、蜻蜓資本等。

上 / 下一篇新聞

滴滴等3中概股 被指遭勒令回港上市 分析料或減監管壓力 股價早段做好
滴滴等3中概股 被指遭勒令回港上市 分析料或減監管壓力 股價早段做好
海外股東劈價賣股 字節跳動估值兩月跌一成
海外股東劈價賣股 字節跳動估值兩月跌一成
微創機器人首日招股 孖展超購45倍
微創機器人首日招股 孖展超購45倍
恒大合生續罵戰 復牌股價榮辱互見
恒大合生續罵戰 復牌股價榮辱互見
銀保監：恒大危機僅「個別企業問題」
銀保監：恒大危機僅「個別企業問題」
控THE ONE違契追租 百老匯戲院索償710萬
控THE ONE違契追租 百老匯戲院索償710萬
港交所A股期貨ETF首發 全屬內地基金 華夏南方易方達滙添富產品獲批 規模達320億人幣
港交所A股期貨ETF首發 全屬內地基金 華夏南方易方達滙添富產品獲批 規模達320億人幣
北水回歸 本月8交易日淨流入逾百億
北水回歸 本月8交易日淨流入逾百億
陳坤耀：港應確保「中介人」角色及優勢
陳坤耀：港應確保「中介人」角色及優勢
中港簽備忘 兩地金融沙盒對接
中港簽備忘 兩地金融沙盒對接
匯豐調查：逾六成企業增人力資源投放
匯豐調查：逾六成企業增人力資源投放
宏利上半年自願醫保 佔新做醫保保費七成
宏利上半年自願醫保 佔新做醫保保費七成
彭博：凱雷霸菱亞洲等競購卓佳
彭博：凱雷霸菱亞洲等競購卓佳
金沙：有信心續牌 擬再投資澳門 上季經調整EBITDA錄3200萬美元
金沙：有信心續牌 擬再投資澳門 上季經調整EBITDA錄3200萬美元
中聯通首3季盈利增19.4% 5G用戶達1.37億戶
中聯通首3季盈利增19.4% 5G用戶達1.37億戶
特斯拉上季利潤急增4倍 內地超級工廠產量上升推動
特斯拉上季利潤急增4倍 內地超級工廠產量上升推動
蘋果品牌值3.18萬億 連續9年稱王
蘋果品牌值3.18萬億 連續9年稱王
WeWork藉SPAC上市 早段升逾一成
WeWork藉SPAC上市 早段升逾一成
張兆聰：資金轉戰內房內險 首選太保
張兆聰：資金轉戰內房內險 首選太保
葉創成：帝御系列豐收 低吸香港小輪
葉創成：帝御系列豐收 低吸香港小輪
植耀輝：油價看漲 留意中海油
植耀輝：油價看漲 留意中海油
技術取勝：中國食品中線走勢改善
技術取勝：中國食品中線走勢改善
盧駿匡：港股升勢不全面 「托沽」味道濃
盧駿匡：港股升勢不全面 「托沽」味道濃
國泰推網購平台「自肥」
國泰推網購平台「自肥」
戶戶送6周年大講「人情味」
戶戶送6周年大講「人情味」
劉思明：港股值博率減 忌追落後
劉思明：港股值博率減 忌追落後
周顯：當你傻才同你做刁
周顯：當你傻才同你做刁
譚新強：從魷魚遊戲看到的美式脫虛入實
譚新強：從魷魚遊戲看到的美式脫虛入實
湯文亮：民調結果反映 講與做有別
湯文亮：民調結果反映 講與做有別
多倫多溫哥華樓價年升約7%
多倫多溫哥華樓價年升約7%
景順羅德城等2.34億破頂價購白璧 東半山半世紀豪宅實呎逾6萬 買家付3507萬辣稅
景順羅德城等2.34億破頂價購白璧 東半山半世紀豪宅實呎逾6萬 買家付3507萬辣稅
兒科醫生李家仁3500萬沽灣仔舖 56年升178倍
兒科醫生李家仁3500萬沽灣仔舖 56年升178倍
Wetland 2期批預售 #LYOS料下周開價
Wetland 2期批預售 #LYOS料下周開價
海茵莊園今首開示位 最快今開價
海茵莊園今首開示位 最快今開價
嘉熙業主趕移民 持貨逾3年蝕10萬
嘉熙業主趕移民 持貨逾3年蝕10萬