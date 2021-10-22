經濟

陳坤耀：港應確保「中介人」角色及優勢

【明報專訊】香港大學專業進修學院主席陳坤耀（圖）早前接受金融學院訪問，他談及香港經濟發展時表示，在「工業化」以外，仍需着重自身「中介人」的角色及發揮優勢，發展包括物流、金融及專業等服務行業。他又建議，目前香港在大灣區的發展仍受到局限，建議研究推出通行證制度，讓合資格人士可在香港和其他大灣區城市之間自由通行。

不應強求加入RCEP

由金管局、證監會、保監局及積金局聯合成立的金融學院，昨日推出新一集訪問陳坤耀的「傑出領袖專訪系列」。陳坤耀表示，提到港府近年提倡的「再工業化」，他認為需要集中協助產業升級，嘗試透過應用科技振興香港工業。

他又表示，香港擁有現代服務業的所有相對優勢和競爭優勢，包括資訊科技、物流、金融、專業及科技服務等現代服務業，好好利用香港的位置，除了埋首擅長的生產行業外，應該繼續發揮中介人角色。

讓合資格人士大灣區自由通行

談到中介人角色，無可避免涉及近年的地緣政治局勢，陳坤耀認為，儘管大多數時候都身不由己，但香港應盡可能避開地緣政治爭議。他提到近年的幾大經濟伙伴圈，對香港來說都有點過於政治化，不應為了加入區域全面經濟伙伴協定（RCEP）而嘗試「做些額外的事情」，惟他估計香港仍有一定機會可加入RCEP。

在大灣區方面，陳坤耀認為其中一大障礙是人員流動，他建議可參照亞太經合組織（APEC）通行證，讓符合資格人士申請，以便在香港和大灣區之間自由通行。

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