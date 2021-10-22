經濟

北水回歸 本月8交易日淨流入逾百億

【明報專訊】除外資淨買入A股近日增加外，北水南下的金額亦有回升迹象，本月截至昨日僅8個交易日已有逾百億元淨流入。恒指近日亦稍為回勇，即使昨日一度回吐近300點，但收市仍守住二萬六關口，收市跌118點，報26,017點。

近月受內房債務危機事件影響的中國平安（2318），股價昨一度急升8.7%，收市仍升7.5%，報62.75元。內媒指平保擬出售平安醫保科技，中國平安相關負責人回應指消息不實。

龍湖地產升逾7.6% 平保升7.5%

平保在藍籌股中升幅僅次於龍湖地產（0960）的7.64%，中國監管機構多番強調恒大（3333）事件屬單一問題，一眾內房昨日大升，融創（1918）升10.19%；旭輝（0884）升8.7%；富力（2777）升5.4%；中海外（0688）升4.86%；潤地（1109）及碧桂園（2007）均升逾3%。

創科實業跌4% 跌幅最大藍籌

創科實業（0669）股價跌4.04%，收報154.5元，是跌幅最大的藍籌。美團（3690）跌1.84%收報288.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低44點。周三大升逾6%的阿里巴巴（9988）昨日最多曾跌3%，收市跌幅收窄至1%。

恒指10天線（25,247.52點）向上逼近50天線（25,389.98點）；科指10天線（6333.77點）同樣逼近50天線（6400.45點），均呈利好走勢。科指昨日跌55點或0.82%，報6636點；國指微跌3點，報9273點。

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