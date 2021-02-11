港交所A股期貨ETF首發 全屬內地基金 華夏南方易方達滙添富產品獲批 規模達320億人幣

明報記者 胡學能

據發售公告，上述4隻ETF產品首次募集規模上限，均為80億元人民幣，發售時間俱為今日至本月26日，募集對象為個人投資者、機構投資者、合格境外投資者以及其他投資人。

滬深股通昨淨買入A股突破百億人幣

該指數期貨雖然在本周才推出，但目前以成交量計，已高踞MSCI系列期貨的第二名。據港交所資料，本周首三日，MSCI系列期貨當中，雖仍以MSCI台灣（美元）指數期貨最為活躍，成交量總計達13,820張，但中國A50互聯互通（美元）指數期貨已成交5832張，遠比其他MSCI系列期貨多。

受該期貨推出帶動，本周外資淨買入A股金額高企，據港交所數據，單是昨日滬、深股通合共錄得約101.54億元人民幣淨買入，是逾3個月以來首次達到百億元，扳平周一近80億元人民幣淨流出之餘，更帶動今年至今淨買入金額達到約3000億元人民幣，逼近2019年的全年紀錄。

業界表示，MSCI中國A50互聯互通指數的板塊配置較為均衡，行業權重較富時中國A50指數、滬深300指數平均。據港交所產品簡介，截至今年9月30日，MSCI中國A50互聯互通指數當中的金融股佔比約18%，已是各行業中權重最大（見圖），消費者常用品股居次，佔比約16%，工業股以佔14.74%位列第三。

大摩：國際投資者加大A股配置

而該指數的十大成分股，指數比重最高的是寧德時代，貴州茅臺以7.5%居次，其餘依次為隆基股份、招商銀行、萬華化學、中國中免、立訊精密、比亞迪、雲南恩捷新材料，以及五糧液。十大成分股指數比重總和亦只有44.3%。

摩根士丹利報告認為國際投資者已加大對A股配置，並預計今年全年通過互聯互通機制流入A股的資金，將達到介乎500億至600億美元，是機制開通以來最多。