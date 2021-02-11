經濟

控THE ONE違契追租 百老匯戲院索償710萬

【明報專訊】百老匯戲院早前多次被商人「大劉」劉鑾雄旗下商場THE ONE追討租金，百老匯戲院昨日入稟反告THE ONE，指政府頒布的限聚令使戲院場地無法使用，按照租契須減免或豁免租金，惟THE ONE卻不斷向百老匯追討全數租金，更作出一系列的扣押行動，最終令百老匯戲院在被迫的情况下繳付有關租金，因此要求索償近710.8萬元。

批商場阻經營 營業時間曾派執達吏

案件原告人為營運THE ONE百老匯的Star Win Enterprise，被告為THE ONE，根據入稟狀，百老匯戲院指自去年7月起至今，戲院在政府限聚令下需要暫時關閉，或者無法達到100%的入座率。百老匯指出，按照租契，若場地被政府要求關閉，或任何其他超出THE ONE控制範圍的事件，THE ONE應給予減免或豁免租金的優惠，因此THE ONE需參考不同時期的入座率來作出相應的租金折扣。

不過百老匯戲院表示，THE ONE不但一直要求百老匯繳付原本的全數租金，還接二連三申請法庭手令，以及在營業時間內要求執達吏來到戲院，嚴重阻礙戲院經營，以致百老匯戲院在脅迫下繳付多出的款項。百老匯戲院稱，公司因此入稟控告THE ONE違反租契條款，要求追討該筆款項、相關損失及其他成本。

在新冠病毒疫情影響下，戲院數度被政府勒令停業，除百老匯院線之外，UA院線及MCL院線亦曾被物業代理公司入稟追討租金，而過去20年鮮有戲院遭入稟追租的案例。

相關字詞﹕THE ONE商場 百老匯院線

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