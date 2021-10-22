經濟

海外股東劈價賣股 字節跳動估值兩月跌一成

【明報專訊】內地短片平台「抖音」母企字節跳動上市計劃一再推遲，昨日傳出IPO計劃再延至明年底，據外電報道，最早期及最大海外投資者之一的海納國際集團（Susquehanna），正在尋求出售所持有價值約5億美元（約39億港元）的字節跳動股份，叫價相當於估值逾4000億美元，惟交易未能完成，海納國際更須降低叫價。若與上一次8月份傳出估值4500億美元計，相當於字節跳動在兩個月時間內估值下跌超過一成。

估值回落至4000億美元

彭博社昨日引述消息人士報道，除了海納國際外，字節跳動另一名股東近期亦以3600億至3700億美元公司估值出售股權。報道指海納國際對消息不予置評，字節跳動發言人則未有回覆。彭博社提到，據字節跳動於過去幾個月在私人市場交易紀錄，有交易商在8月透露，公司估值已從7月高峰的5000億美元降至4500億美元。綜合傳媒報道，公司今年3月份估值約2500億美元，7月約在4500億至5000億美元。若以去年12月最後一次融資資料比較，字節跳動估值半年內急升1.7倍。

翻查資料顯示，海納國際屬字節跳動最早期的美國公司投資者，海納國際於2012年向對方投資500萬美元，至今一直持有字節跳動15%的股權，目前該批股份的價值高達150億美元（約1170億港元），海納國際獲利幅度逾千倍。

南早：上市計劃延至明年底

據《南華早報》引述消息人士稱，由於內地監管的不確定因素，字節跳動的上市計劃將推遲到2022年底。字節跳動於去年已傳出有意上市，但在內地監管風暴之下，上市計劃於今年首季和年中兩度被擱置，又傳創始人張一鳴於3月已決定「無限期擱置」IPO計劃。當時有消息指出，網信辦就字節跳動如何處理抖音數據存在憂慮，不過，當局從未直接要求字節押後上市。

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