滴滴等3中概股 被指遭勒令回港上市 分析料或減監管壓力 股價早段做好

明報記者 葉翠

市場預期，若監管機構明確作出回港上市指示，意味對3家中概股的監管壓力有望稍減，看準網及滿幫昨晚早段分別升近5%及微跌不足1%，滴滴更大升逾一成（見表1）。

滿幫傳積極考慮 最快明年成行

報道稱，隨着網絡安全調查接近尾聲，滴滴、滿幫及看準網在最近與網信辦的約談中被當局建議研究回港上市，據指滿幫已積極考慮可行性，最快可能在明年掛牌。此前亦有報道表示，滴滴最初亦打算在港交所（0388）上市，不過後來由於不符合要求而放棄計劃。報道稱，網信辦、滴滴、滿幫及看準網均未有就消息作出回應。當局最快下月公布調查結果。

《華爾街日報》報道，中概股回港再次上市，或將意味着最終會從美國退市，無論是出於自願還是由於監管壓力，都將對企業及其投資者帶來更少的干擾，以及讓內地投資者更容易投資，並從這些快速擴張公司的增長中獲利，例如阿里巴巴（9988）及百度（9888）等科技巨企都在過去兩年赴港上市，而由年初至今，回港上市中概股已貢獻逾810億元集資額（見表2）。在今年6月的美國上市中，滴滴、滿幫及看準網這3家企業總共籌集了近70億美元（544.28億港元），目前3家公司市值合共接近802億美元（約6256億港元）。

早前有消息稱，中國計劃正式出台限制，包括擁有多於100萬用戶資料的互聯網公司，不可到境外上市。《華爾街日報》表示，北京對科網股的監管打擊已阻嚇全球投資者的投資意欲，自網絡安全審查以來，滴滴的股價便削減了一半，滿幫則跌一成左右。不過，德勤中國華南區主管合伙人歐振興則表示，當局一系列的監管行動或會令海外投資者變得更為審慎，留意不同板塊及政策路向，惟中國市場始終龐大、增長快，是其中一個必定會投資的市場，不擔心會嚇怕國際投資者。

德勤：中國仍是投資首選 投資者更審慎

知情人士稱，當局用了大約兩個月來調查該3家企業，以現場調查為主，包括詢問企業高層，收集電郵和內部通訊，並追蹤企業如何儲存和使用用戶信息，對滴滴的調查則集中在IPO背後的決策過程。該知情人士又表示，迄今為止，監管機構幾乎沒有發現任何證據可以支持該3家企業構成國家數據安全風險的指控。