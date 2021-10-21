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鍾少權：鐵路上蓋建住宅效益高

【明報專訊】信和集團今年5月已公布在2050年前實現淨零碳排放的目標，頗具前瞻性，而該集團過去數十年在本港興建住宅方面亦屢創新猷。現職睿銀財富大灣區傳承辦公室首席顧問、理工大學會計及金融學院實務教授鍾少權是資深銀行家，先後出任星展、永隆及創興銀行高層，並且在2007年至2008年曾任職信和置業營業及市場部聯席董事，期內曾負責銷售信和及港鐵合作發展的火炭站鐵路上蓋住宅項目御龍山。鍾少權近日接受訪問時表示，他當年負責銷售御龍山時，曾與項目經理傾談，了解在已營運的港鐵火炭站上蓋興建大型住宅項目的挑戰，並得悉最重要便是加固打樁車站上蓋平台，跟着再在平台上興建住宅，這樣的話，即使每日均有鐵路在平台下經過，也不會出現問題。

1980年代屯門市廣場建於公路上蓋

不止御龍山興建在港鐵火炭站上蓋，鍾少權指出，同樣由信和發展、於1980年代開始落成的屯門市廣場住宅亦是興建在屯門公路之上，並且也是在屯門公路開通後再開始建築工程，同樣也沒有任何技術問題，「當年我任職信和時真的獲得很多啟發，原來不止在鐵路上蓋可以興建住宅，在高速公路上蓋亦有空間去這樣做，目前屯門市廣場便落成於屯門公路上面，住宅平台下面是通窿的。」

綜合上述分析，鍾少權認為，近年本港住宅土地供應不足的問題，屬「世間本無事、庸人自擾之」，建議現時社會各界以創新思維，尤其是打破過去被規劃限制發展的思路，促進港府建立充足土地儲備，跟着再因應市場環境適時推出，長期便可望達到穩定樓價的目標。

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