鍾少權：鐵路上蓋建住宅效益高

1980年代屯門市廣場建於公路上蓋

不止御龍山興建在港鐵火炭站上蓋，鍾少權指出，同樣由信和發展、於1980年代開始落成的屯門市廣場住宅亦是興建在屯門公路之上，並且也是在屯門公路開通後再開始建築工程，同樣也沒有任何技術問題，「當年我任職信和時真的獲得很多啟發，原來不止在鐵路上蓋可以興建住宅，在高速公路上蓋亦有空間去這樣做，目前屯門市廣場便落成於屯門公路上面，住宅平台下面是通窿的。」

綜合上述分析，鍾少權認為，近年本港住宅土地供應不足的問題，屬「世間本無事、庸人自擾之」，建議現時社會各界以創新思維，尤其是打破過去被規劃限制發展的思路，促進港府建立充足土地儲備，跟着再因應市場環境適時推出，長期便可望達到穩定樓價的目標。

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