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2021年10月21日星期四
湯文亮 敢說反話
投資策略
大劉甘比歌賦山里洋房6億放售 每呎叫價14萬 較09年買入價高2倍
外國回流客11萬 租加多近山複式戶
海茵莊園開價在即 未來3日9盤686伙推售
豐盛居2房910萬沽 實呎1.8萬破頂
恒地中標市建局庇利街項目 高次標15%
恒大合生鬧翻 200億交易告吹 原擬售恒大物業50.1%股權 3公司今復牌
馬雲「禁足令」料鬆綁 阿里飈近7%
能源局促電網「多發滿發」 電力股做好
中移動首3季ARPU較上半年跌4%
中證監易會滿：從源頭遏制過度發債
金管局增發400億外匯基金票據 銀行體系總結餘料降至4000億以下
余偉文：研增外匯基金投資ESG份額
穆迪：共同富裕或影響企業發債
中教配股集資近12億 擬併購職教項目
彭博：星展渣打等 競購花旗亞洲零售資產
傳中國促麥當勞全線納數字人民幣 FT：明年冬奧前完成 公司：正從顧客汲取意見
美料下月減買債 潘功勝：人幣可基本穩定
空運指數連升6季 創3年半高
YAS推單車微保險 「人車兼保」
寶馬購華晨製造全部股權
福萊特玻璃上季多賺三成
Netflix上季新增訂戶勝預期 受惠《魷魚遊戲》 公司料今季增850萬戶
比特幣撲6.7萬美元 創新高
PayPal擬收購 Pinterest股價彈兩成
張兆聰：世茂服務配股 成功集資可博反彈
李曉佳：人行行長言論 內媒遲3日才報
技術取勝：錦欣生殖料擺脫跌勢
劉思明：業績期吼乳業股 現代牧業回吐可吸
周顯：打機可以代替賭博？
湯文亮：賣方拒出示業權契據須賠償
信和黃金海岸酒店 再造客房推環保
鍾少權：鐵路上蓋建住宅效益高
湯文亮：賣方拒出示業權契據須賠償
【明報專訊】錢大康做浸會大學校長時，浸大頒了一個院士給我，我唔知道箇中原因，唔通是因為我發表地產評論文章時持中肯意見？
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