李曉佳：人行行長言論 內媒遲3日才報

人民銀行行長易綱在本周日出席G30會議，這是一個國際性的會議，由於他當時談到幾個重要的經濟議題，彭博、路透社等外媒在當晚約11時已陸續報道。據外媒引述，易綱在會議上提到3個重要問題︰第一，中國可以控制恒大集團（3333）的風險，不讓它成為系統性風險；第二，近期經濟增長動力稍緩，但仍預計中國全年GDP增長8%；第三，上月中國PPI升幅在多年高位，但預計將在今年底回落。這3項都是近日市場對中國經濟最關注的要點。

原因要緊跟中央新聞政策 不准轉載外媒

由於外媒當晚已發外電，香港媒體翌日已有相關報道見報，翻查資料，《明報》及《信報》在本周一見報，均有提及上述易綱的言論；至本周二，本港《星島日報》、台灣《經濟日報》、台灣《工商時報》以至馬來西亞的《南洋商報》均有相關報道。然而，這則消息在周日、周一及周二都絕迹於中國內地媒體。至昨日星期三，人民銀行於下午4時在官網發布《易綱行長在2021年G30國際銀行業研討會的發言及問答》，此後內地媒體才陸續引述官網的內容報道。

仔細一看，這個遲來3天的報道，內容與周日晚上外媒的報道幾乎分毫不差，例如提到恒大問題時，官網的字眼是「嚴格按照法律規定的受償順序，充分尊重並保護債權人和產權人的合法權益」，這和3天前彭博的報道，幾乎一樣。這則對中國人民有切身關係的消息，遲來了3天。

這3天的距離，非朝夕可成，早在今年8月底，網信辦便已啟動一項針對財經資訊的專項整治，指主要財經資訊平台、財經類自媒體等，有不少這類平台「歪曲解讀財經方針政策」、「不加判斷地轉載搬運境外歪曲解讀中國財經領域熱點的報道評論」。若我是內媒負責人，也會擔心，一旦轉載外媒有關易綱的言論，會不會被視為後者？

港加速與內地接軌 3天優勢非理所當然

因此，昨日國家網信辦公布最新版本的《互聯網新聞信息稿源單位名單》，即俗稱的白名單，這絕不令人意外，這份名單早在2016年已存在，昨日雖只發布更新版，但真正的收緊卻是在近一兩年，尤其是中美貿戰開打後，內媒在報道中外經濟新聞上早已小心翼翼。

目前香港正加速與內地接軌，港府會不會也出一份白名單？港媒請自珍重，這3天的優勢並非理所當然。

[李曉佳 財經澡堂]