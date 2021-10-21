經濟
李曉佳 財經澡堂

投資策略

李曉佳：人行行長言論 內媒遲3日才報

【明報專訊】據說境外電視台在內地播放的電視節目，內地觀眾會較境外觀眾遲半分鐘，因為節目內容要經內地官方即時過濾。這是20多年前的說法。意想不到的是，科技沒有帶來進步，現在內地民眾接受資訊比以往更為延遲，人民銀行行長於本周日在一個國際論壇上的言論，要到昨日星期三，內地媒體才報道，原因是要緊跟中央的新聞政策，不准轉載外媒的報道。

人民銀行行長易綱在本周日出席G30會議，這是一個國際性的會議，由於他當時談到幾個重要的經濟議題，彭博、路透社等外媒在當晚約11時已陸續報道。據外媒引述，易綱在會議上提到3個重要問題︰第一，中國可以控制恒大集團（3333）的風險，不讓它成為系統性風險；第二，近期經濟增長動力稍緩，但仍預計中國全年GDP增長8%；第三，上月中國PPI升幅在多年高位，但預計將在今年底回落。這3項都是近日市場對中國經濟最關注的要點。

原因要緊跟中央新聞政策 不准轉載外媒

由於外媒當晚已發外電，香港媒體翌日已有相關報道見報，翻查資料，《明報》及《信報》在本周一見報，均有提及上述易綱的言論；至本周二，本港《星島日報》、台灣《經濟日報》、台灣《工商時報》以至馬來西亞的《南洋商報》均有相關報道。然而，這則消息在周日、周一及周二都絕迹於中國內地媒體。至昨日星期三，人民銀行於下午4時在官網發布《易綱行長在2021年G30國際銀行業研討會的發言及問答》，此後內地媒體才陸續引述官網的內容報道。

仔細一看，這個遲來3天的報道，內容與周日晚上外媒的報道幾乎分毫不差，例如提到恒大問題時，官網的字眼是「嚴格按照法律規定的受償順序，充分尊重並保護債權人和產權人的合法權益」，這和3天前彭博的報道，幾乎一樣。這則對中國人民有切身關係的消息，遲來了3天。

這3天的距離，非朝夕可成，早在今年8月底，網信辦便已啟動一項針對財經資訊的專項整治，指主要財經資訊平台、財經類自媒體等，有不少這類平台「歪曲解讀財經方針政策」、「不加判斷地轉載搬運境外歪曲解讀中國財經領域熱點的報道評論」。若我是內媒負責人，也會擔心，一旦轉載外媒有關易綱的言論，會不會被視為後者？

港加速與內地接軌 3天優勢非理所當然

因此，昨日國家網信辦公布最新版本的《互聯網新聞信息稿源單位名單》，即俗稱的白名單，這絕不令人意外，這份名單早在2016年已存在，昨日雖只發布更新版，但真正的收緊卻是在近一兩年，尤其是中美貿戰開打後，內媒在報道中外經濟新聞上早已小心翼翼。

目前香港正加速與內地接軌，港府會不會也出一份白名單？港媒請自珍重，這3天的優勢並非理所當然。

[李曉佳 財經澡堂]

上 / 下一篇新聞

大劉甘比歌賦山里洋房6億放售 每呎叫價14萬 較09年買入價高2倍
大劉甘比歌賦山里洋房6億放售 每呎叫價14萬 較09年買入價高2倍
外國回流客11萬 租加多近山複式戶
外國回流客11萬 租加多近山複式戶
海茵莊園開價在即 未來3日9盤686伙推售
海茵莊園開價在即 未來3日9盤686伙推售
豐盛居2房910萬沽 實呎1.8萬破頂
豐盛居2房910萬沽 實呎1.8萬破頂
恒地中標市建局庇利街項目 高次標15%
恒地中標市建局庇利街項目 高次標15%
恒大合生鬧翻 200億交易告吹 原擬售恒大物業50.1%股權 3公司今復牌
恒大合生鬧翻 200億交易告吹 原擬售恒大物業50.1%股權 3公司今復牌
馬雲「禁足令」料鬆綁 阿里飈近7%
馬雲「禁足令」料鬆綁 阿里飈近7%
能源局促電網「多發滿發」 電力股做好
能源局促電網「多發滿發」 電力股做好
中移動首3季ARPU較上半年跌4%
中移動首3季ARPU較上半年跌4%
中證監易會滿：從源頭遏制過度發債
中證監易會滿：從源頭遏制過度發債
金管局增發400億外匯基金票據 銀行體系總結餘料降至4000億以下
金管局增發400億外匯基金票據 銀行體系總結餘料降至4000億以下
余偉文：研增外匯基金投資ESG份額
余偉文：研增外匯基金投資ESG份額
穆迪：共同富裕或影響企業發債
穆迪：共同富裕或影響企業發債
中教配股集資近12億 擬併購職教項目
中教配股集資近12億 擬併購職教項目
彭博：星展渣打等 競購花旗亞洲零售資產
彭博：星展渣打等 競購花旗亞洲零售資產
傳中國促麥當勞全線納數字人民幣 FT：明年冬奧前完成 公司：正從顧客汲取意見
傳中國促麥當勞全線納數字人民幣 FT：明年冬奧前完成 公司：正從顧客汲取意見
美料下月減買債 潘功勝：人幣可基本穩定
美料下月減買債 潘功勝：人幣可基本穩定
空運指數連升6季 創3年半高
空運指數連升6季 創3年半高
YAS推單車微保險 「人車兼保」
YAS推單車微保險 「人車兼保」
寶馬購華晨製造全部股權
寶馬購華晨製造全部股權
福萊特玻璃上季多賺三成
福萊特玻璃上季多賺三成
Netflix上季新增訂戶勝預期 受惠《魷魚遊戲》 公司料今季增850萬戶
Netflix上季新增訂戶勝預期 受惠《魷魚遊戲》 公司料今季增850萬戶
比特幣撲6.7萬美元 創新高
比特幣撲6.7萬美元 創新高
PayPal擬收購 Pinterest股價彈兩成
PayPal擬收購 Pinterest股價彈兩成
張兆聰：世茂服務配股 成功集資可博反彈
張兆聰：世茂服務配股 成功集資可博反彈
技術取勝：錦欣生殖料擺脫跌勢
技術取勝：錦欣生殖料擺脫跌勢
劉思明：業績期吼乳業股 現代牧業回吐可吸
劉思明：業績期吼乳業股 現代牧業回吐可吸
周顯：打機可以代替賭博？
周顯：打機可以代替賭博？
湯文亮：賣方拒出示業權契據須賠償
湯文亮：賣方拒出示業權契據須賠償
信和黃金海岸酒店 再造客房推環保
信和黃金海岸酒店 再造客房推環保
鍾少權：鐵路上蓋建住宅效益高
鍾少權：鐵路上蓋建住宅效益高