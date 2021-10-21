PayPal擬收購 Pinterest股價彈兩成

【明報專訊】彭博新聞引述消息人士稱，網上支付平台PayPal（美：PYPL）尋求收購圖像社群平台Pinterest（美：PINS），消息刺激後者股價早段最多升近兩成至66美元。消息稱，總部位於加州的PayPal，最近就可能收購Pinterest與對方接觸，雙方私下談判。其中一名知情人士稱，兩家公司曾討論以每股70美元左右的潛在價格進行交易，意味Pinterest的估值約390億美元（約3042億港元）。
道指標指逼近歷史高位
美股業績理想，投資者押注環球經濟復蘇，市場避險情緒降溫。美國10年期國債孳息率昨高見1.67厘，是5月中以來高位。長債孳息率向上，推動美元上漲，日圓兌每美元曾跌至114.585，為4年低位；每百日圓兌港元亦低見6.76。美股三大指數早段向上，道指早段高見35,630點，與8月中所創的歷史高位，相差不到1點。標普500指數早段高見4540點，距9月初歷史高位相差不到5點。
聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）表示，如果未來數月的美國通脹以目前的速度持續攀升，聯儲局或需採取更進取的貨幣政策。
另外，共享辦公室WeWork透過與特殊目的收購公司（SPAC）BowX Acquisition（美：BOWX）合併，最快於周四在紐交所開始交易，股票代號為WE。這宗合併交易價值約90億美元，遠低於2019年WeWork上市計劃觸礁前最高的470億美元估值。BowX表示，該交易預計將為WeWork提供約13億美元的現金。