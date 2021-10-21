比特幣撲6.7萬美元 創新高

ETF掛牌 投資者或多購比特幣

基金管理公司ProShares透露，旗下首隻獲美國證交會（SEC）批准上市的比特幣期貨ETF——ProShares比特幣期貨ETF（美：BITO）周二在紐交所上市首日，該ETF的資產值，由開市時2000萬美元種子資金，飈升至5.7億美元，反映投資者對虛擬貨幣資產熱情。

ProShares表示，BITO首天的交易額約為10億美元。該公司援引彭博社的數據，指其ETF是有紀錄以來，交易量第二大的新上市ETF。ETF Trends投資總監納迪格（Dave Nadig）表示，該ETF周二的大部分交易量似乎來自散戶，因為較少有大型機構投資者慣常進行的大宗交易。不過虛擬貨幣大好友、「科技股女股神」Cathie Wood旗下的ETF，周二尚未購入新上市的BITO。Cathie Wood表示，仍需仔細研究。BITO午夜前高見43.95美元，周二收報41.94美元，升幅達4.9%。另有幾隻比特幣期貨ETF的申請，可望稍後獲SEC批准。

（綜合報道）

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