Netflix上季新增訂戶勝預期 受惠《魷魚遊戲》 公司料今季增850萬戶

自7月公布次季財報以來，Netflix截至周二收市的股價上漲24%。自《魷魚遊戲》於9月17日啟播以來，其股價升幅達8%以上。投資者預計經歷上半年的疲弱訂戶增長後，訂戶增長可望加快。這意味第三季財報的利好數據，大多已反映於股價之上。

《魷》啟播後股價升8％ 昨晚早段跌

隨着疫情緩和，經濟活動重啟，「宅經濟」降溫，Netflix的新增訂戶在頭兩季持續下滑。不過上月《魷魚遊戲》啟播，瞬即成為Netflix有史以來最受歡迎劇集，截至9月底第三季訂戶增長注入動力。數據顯示，該劇在94國家收視排第一，首月上架就吸引1.42億訂戶收看至少兩分鐘，超越《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）所創的8200萬戶紀錄。該公司表示，日後將以新指標公布收視數據，以訂戶觀看時數，取代至少收看兩分鐘的訂戶數量。新公布方式將會是《蒙上你的眼》（Bird Box）上架首28天總觀看時數為2.82億小時，使收視標準與其他媒體一致。

上季亞太區新增220萬訂戶

Netflix上季的新增訂戶，一半來自亞太區，達到220萬戶，令亞太區成為訂戶增長最強勁的市場。不過在美國和加拿大市場，訂戶數量按季僅增7.5萬戶，令北美的訂戶總數僅增至7402萬戶。這部分由於當地市場趨於飽和，且競爭愈趨激烈，迪士尼（美：DIS）Disney+串流平台、AT&T（美：T）HBO Max和亞馬遜（美： AMZN）Prime Video等，都搶奪訂戶。《華爾街日報》指出，《魷魚遊戲》提振作用可能短暫，該公司對第四季的850萬新增訂戶預測，僅符合華爾街預期，與過去3年的第四季增幅相若，儘管年底有大量王牌劇集上架，理應吸引到更多新訂戶。

Netflix董事長兼聯合行政總裁黑斯廷斯（Reed Hastings）在公布季績時，特別穿上《魷魚遊戲》的綠色運動裝，介紹第四季「前所未有的大量內容」。今季上架的新片，包括新一季的《獵魔士》（The Witcher）、《安眠書店》（You）及紀錄片《養虎為患》（Tiger King）。3個系列均打入Netflix的十大最受歡迎節目系列。至於即將上架的新電影，包括由里安納度狄卡比奧等主演《千萬別抬頭》（Don't Look Up）。Netflix上季全球付費訂戶達2.136億。

部分市場開始測試遊戲產品

此外，Netflix公布，已開始在部分市場測試遊戲產品。該公司自行製作的視頻遊戲，部分以自家劇集及角色為設計藍本，並為移動設備而設。本月早前，Netflix亦開始與沃爾瑪（美：WMT）合作 ，在網上銷售《魷魚遊戲》等受歡迎劇集的商品。

（綜合報道）

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