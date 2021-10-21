美料下月減買債 潘功勝：人幣可基本穩定

潘功勝表示，人行過去應對外部衝擊時，累積豐富的經驗和充足的政策工具，今年也就此採取前瞻措施。他指出，中國經濟自疫後率先復蘇，基本因素穩固，為外匯市場應對提供根本保障。人民幣匯率機制經過不斷完善，匯率雙向浮動彈性已有所增強，加上近年境外投資者以投資人民幣債券為主，內地企業向外併購亦相對理性，跨境資本有望繼續雙向流動。

聯儲局收水利好美元上升，或引起新興市場資金外流，不過潘功勝認為今次新興市場資本外流風險將會低於2014年。他指出，今次美國與非美經濟體，在經濟增長和貨幣政策的差距較小，將限制美元升值空間。近年資金流入新興市場有限，減低新興市場對外帳戶的脆弱性，而且巴西、俄羅斯等新興經濟體央行已在今年加息，有助防範資本外流。

隔晚股市避險情緒降溫帶動美匯指數下跌，人民幣中間價昨日上調238點子（1元等於1萬點子）至6.4069，創4個月新高。不過在岸人民幣升穿6.4後回調，截至昨晚8時報6.394，下跌0.18%，仍在4個月以來的較高水平。