經濟

傳中國促麥當勞全線納數字人民幣 FT：明年冬奧前完成 公司：正從顧客汲取意見

【明報專訊】中國人民銀行近年積極研究央行數碼貨幣，數字人民幣試點城市去年擴至10個，亦會在明年2月北京冬季奧運會場景進行測試。英國《金融時報》昨日引述消息報道，中國政府要求麥當勞在北京冬季奧運舉行前，於全國餐廳引入數字人民幣支付系統，同時政府也有向Visa和Nike作出類似的要求。

明報記者 歐陽偉昉

作為數字人民幣先導計劃，目前在上海有270間麥當勞可以使用數字人民幣錢包。麥當勞回應《金融時報》時，拒絕評論是否有受政府壓力引入數字人民幣支付，公司指上海為其試行城市，會從顧客的反應汲取意見，Visa和Nike則拒絕置評。

中行邀冬奧商戶登記 強調可拒絕

不過，報道亦有引述接近內地金融監管機構人士指，政府沒有向美國企業施壓接受數字人民幣，並表示商戶可從數字人民幣免收交易費用中受惠。

當局要求國有銀行接受商戶登記，作為北京冬奧贊助商的中國銀行（3988），有嘗試找在冬奧會場商戶接受登記，但強調商戶是可以拒絕相關要求。

史丹福大學胡佛研究所曾參與數字人民幣的相關研究項目，項目聯席主管Darrell Duffie表示，政府計劃希望擴大數字人民幣受接納程度，並非特意選擇美國企業作出要求。他認為絕大部分零售商都要面對政府的強大壓力，預料大型美國企業最終也要接受數字人民幣。

分析：可作懲罰外企工具

數字人民幣是全球最早的大型央行數碼貨幣項目之一，美國國內有意見指出它可以幫助內地政府獲得更多金融交易數據，加強其監控能力，要求美國政府關注它對貨幣安全的影響。報道引述前中情局分析師Yaya Fanusie表示，數字人民幣可以成為懲罰外企的工具，例如今年H&M、Nike因新疆棉事件得罪內地政府，政府日後可以不准客戶在這些公司的商店使用數字人民幣。

易綱：未擬於國外推數字人民幣

事實上，人民銀行行長易綱日前在G30國際銀行業研討會上也表示，目前數字人民幣設計和用途，主要是滿足國內零售支付需求為主，因為跨境及國際使用相對複雜，涉及反洗錢、客戶盡職調查等法律問題。中國目前亦沒有在「一帶一路」國家推廣使用數字人民幣的計劃。

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