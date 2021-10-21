經濟

彭博：星展渣打等 競購花旗亞洲零售資產

【明報專訊】彭博引述知情人士透露，包括星展集團和渣打（2888）在內銀行計劃競標花旗集團在亞洲的消費者銀行資產。

花旗：廣泛買家興趣濃厚

報道指出，花旗集團在印尼、菲律賓、台灣和泰國的零售資產的具有約束力的投標將於周五到期，而對印度子公司的收購報價將於下周到期。花旗集團發言人對彭博表示：「與潛在買家的對話仍在繼續，廣泛的買家都表現出濃厚的興趣。」

知情人士透露，星展計劃對印尼和台灣資產提交具有約束力的報價。除估值外，花旗集團還將基於反壟斷、工作保護和戰略等其他問題評估每個市場的提議。

台灣資產傳賣156億

據報，花旗集團的台灣消費者資產可能賣出約20億美元（約156億港元）。星展、渣打、國泰金控和富邦金控勢提交報價。知情人士稱，這筆業務甚至可能賣出近40億美元，具體取決於所包括的資產。渣打代表不予評論。富邦金控和國泰金控沒有就報道作出回應。

今年4月，花旗集團宣布退出13個亞洲及歐洲地區的零售業務，包括中國、澳洲、印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、台灣、巴林、泰國、越南、俄羅斯及波蘭。當中，澳洲業務已於8月出售予澳洲國民銀行（NAB）。而香港業務則維持是花旗的關鍵戰略市場，會繼續投放資源。花旗當時表示，除專注於香港外，新加坡、阿聯酋及倫敦亦是集團主要市場。

上 / 下一篇新聞

大劉甘比歌賦山里洋房6億放售 每呎叫價14萬 較09年買入價高2倍
大劉甘比歌賦山里洋房6億放售 每呎叫價14萬 較09年買入價高2倍
外國回流客11萬 租加多近山複式戶
外國回流客11萬 租加多近山複式戶
海茵莊園開價在即 未來3日9盤686伙推售
海茵莊園開價在即 未來3日9盤686伙推售
豐盛居2房910萬沽 實呎1.8萬破頂
豐盛居2房910萬沽 實呎1.8萬破頂
恒地中標市建局庇利街項目 高次標15%
恒地中標市建局庇利街項目 高次標15%
恒大合生鬧翻 200億交易告吹 原擬售恒大物業50.1%股權 3公司今復牌
恒大合生鬧翻 200億交易告吹 原擬售恒大物業50.1%股權 3公司今復牌
馬雲「禁足令」料鬆綁 阿里飈近7%
馬雲「禁足令」料鬆綁 阿里飈近7%
能源局促電網「多發滿發」 電力股做好
能源局促電網「多發滿發」 電力股做好
中移動首3季ARPU較上半年跌4%
中移動首3季ARPU較上半年跌4%
中證監易會滿：從源頭遏制過度發債
中證監易會滿：從源頭遏制過度發債
金管局增發400億外匯基金票據 銀行體系總結餘料降至4000億以下
金管局增發400億外匯基金票據 銀行體系總結餘料降至4000億以下
余偉文：研增外匯基金投資ESG份額
余偉文：研增外匯基金投資ESG份額
穆迪：共同富裕或影響企業發債
穆迪：共同富裕或影響企業發債
中教配股集資近12億 擬併購職教項目
中教配股集資近12億 擬併購職教項目
傳中國促麥當勞全線納數字人民幣 FT：明年冬奧前完成 公司：正從顧客汲取意見
傳中國促麥當勞全線納數字人民幣 FT：明年冬奧前完成 公司：正從顧客汲取意見
美料下月減買債 潘功勝：人幣可基本穩定
美料下月減買債 潘功勝：人幣可基本穩定
空運指數連升6季 創3年半高
空運指數連升6季 創3年半高
YAS推單車微保險 「人車兼保」
YAS推單車微保險 「人車兼保」
寶馬購華晨製造全部股權
寶馬購華晨製造全部股權
福萊特玻璃上季多賺三成
福萊特玻璃上季多賺三成
Netflix上季新增訂戶勝預期 受惠《魷魚遊戲》 公司料今季增850萬戶
Netflix上季新增訂戶勝預期 受惠《魷魚遊戲》 公司料今季增850萬戶
比特幣撲6.7萬美元 創新高
比特幣撲6.7萬美元 創新高
PayPal擬收購 Pinterest股價彈兩成
PayPal擬收購 Pinterest股價彈兩成
張兆聰：世茂服務配股 成功集資可博反彈
張兆聰：世茂服務配股 成功集資可博反彈
李曉佳：人行行長言論 內媒遲3日才報
李曉佳：人行行長言論 內媒遲3日才報
技術取勝：錦欣生殖料擺脫跌勢
技術取勝：錦欣生殖料擺脫跌勢
劉思明：業績期吼乳業股 現代牧業回吐可吸
劉思明：業績期吼乳業股 現代牧業回吐可吸
周顯：打機可以代替賭博？
周顯：打機可以代替賭博？
湯文亮：賣方拒出示業權契據須賠償
湯文亮：賣方拒出示業權契據須賠償
信和黃金海岸酒店 再造客房推環保
信和黃金海岸酒店 再造客房推環保
鍾少權：鐵路上蓋建住宅效益高
鍾少權：鐵路上蓋建住宅效益高