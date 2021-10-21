彭博：星展渣打等 競購花旗亞洲零售資產

花旗：廣泛買家興趣濃厚

報道指出，花旗集團在印尼、菲律賓、台灣和泰國的零售資產的具有約束力的投標將於周五到期，而對印度子公司的收購報價將於下周到期。花旗集團發言人對彭博表示：「與潛在買家的對話仍在繼續，廣泛的買家都表現出濃厚的興趣。」

知情人士透露，星展計劃對印尼和台灣資產提交具有約束力的報價。除估值外，花旗集團還將基於反壟斷、工作保護和戰略等其他問題評估每個市場的提議。

台灣資產傳賣156億

據報，花旗集團的台灣消費者資產可能賣出約20億美元（約156億港元）。星展、渣打、國泰金控和富邦金控勢提交報價。知情人士稱，這筆業務甚至可能賣出近40億美元，具體取決於所包括的資產。渣打代表不予評論。富邦金控和國泰金控沒有就報道作出回應。

今年4月，花旗集團宣布退出13個亞洲及歐洲地區的零售業務，包括中國、澳洲、印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、台灣、巴林、泰國、越南、俄羅斯及波蘭。當中，澳洲業務已於8月出售予澳洲國民銀行（NAB）。而香港業務則維持是花旗的關鍵戰略市場，會繼續投放資源。花旗當時表示，除專注於香港外，新加坡、阿聯酋及倫敦亦是集團主要市場。