經濟

穆迪：共同富裕或影響企業發債

【明報專訊】內地自今年中開始多次提及要促進「共同富裕」，提出加強行業反壟斷監管，改善收入分配等措施。穆迪發表報告，認為共同富裕雖然改善收入不平均和社會保障，支持社會穩定和可持續發展，不過實施政策時缺乏可預期性和溝通，影響外資和私人投資，將是近期的主要信用風險，長遠亦可對多個行業的債券發行人有較大影響。

料投資者短期偏好國企

當局關注互聯網平台、補習、網絡遊戲行業快速增長，對社會引起影響，它們面對政策和監管不確定性最明顯。穆迪指出，本地和外資都對監管干預風險高的行業更為謹慎，將令它們的融資成本更高，除股票和資本流向波動上升，離岸債發行也明顯減少。去年民企出現一系列違約後，投資者對民企的風險規避增加，同時短期內提升對國企的偏好。

長期而言，雖然共同富裕可令居民降低超額儲蓄、提高消費，達致經濟穩定增長，擴大稅基也增加資源用於社會保障，不過政策同時會令企業生產力、資本效率和增長較該行現時預期放慢。穆迪董事總經理Michael Taylor表示，政策的持續不確定性和更多任意干預，可能會削弱私人企業，並降低生產力和效率，將對很多類型的債務發行人產生深遠的影響。

該行指出，在共同富裕政策下，將有不同行業成為贏家和輸家，例如奢侈品製造商、高端房地產開發商和互聯網平台等過去受惠於監管較輕的行業，將會產生風險，不過針對一般大眾市場的公司，會因為中低層人口的收入和購買力提升而得利。

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