經濟

中證監易會滿：從源頭遏制過度發債

【明報專訊】近年內地企業債券違約的個案上升，中證監主席易會滿昨日在2021金融街論壇年會上發表主題演講，表示要堅決從源頭上遏制過度發債融資。一方面，建立完善跨市場信息共享制度，聚焦控制發行人綜合負債水平，健全有效的債券融資約束機制，防止高槓桿過度融資。

另一方面，進一步壓實中介機構責任，完善債券承銷、評級等業務執業規範。

聚焦控制發行人綜合負債水平

他指出，要穩妥處置債券市場違約風險。要區分增量與存量，區分一般公司債與城投債，區分短期流動性困難與持續經營能力喪失，分類採取措施、精準拆彈，突出重點、抓早抓實，切實維護債券市場平穩運行。

同時，通過提升違約債券轉讓效率、優化上市公司債轉股實施渠道、完善債券違約司法救濟渠道等方式，進一步健全市場化法治化的違約處置機制。

他更稱，服務實體經濟是債券融資服務的天職。要繼續堅持「兩個毫不動搖」的方針，推動提升民營企業、中小企業發債融資的可得性和便利性。穩步擴大「雙創」債、綠色債等發行規模，加快推進基礎設施REITs（房託）試點，助力形成存量資產和新增投資的良性循環。

穩步擴大「雙創」債綠色債發行

另外，他亦提到，科創板和創業板主動撤回企業達到240多家，這暴露出一些保薦機構在發展觀、在政策把握能力等方面存在的一些差距，片面追求數量、規模，他希望保薦機構跟監管部門、交易所同向管理，持續提高內部治理。

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