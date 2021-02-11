經濟

中移動首3季ARPU較上半年跌4%

【明報專訊】受惠5G用戶數目急升，內地三大電訊商之一的中國移動（0941）昨日收市後公布，今年首三季移動業務平均每月每戶收入（ARPU，Average Revenue Per User）為50.1元（人民幣‧下同），較今年上半年的52.2元跌4%，反映第三季ARPU跌幅明顯，但首三季ARPU按年仍升2.6%。集團指出，將實現全年移動穩健增長的目標。

首三季純利872億 按年多賺6.9%

中移動昨日股價走勢反覆，早段曾一度跌至48.5元低位，最終微升0.1%至48.8元收市；全日成交6.98億元。集團今年首三季純利達872億元，按年多賺6.9%，跑贏上半年同比錄6%升幅。期內EBITDA則為2375億元，同比增加9.5%。

至於營運收入則升12%至6486億元，其中通信服務收入為5729億元，按年增加9%；另銷售產品收入及其他收入則同比增加55.4%至758億元。

5G網絡客戶達1.6億戶

按業務劃分，集團移動業務客戶總數為9.56億戶，淨增移動客戶為1020萬戶。其中5G套餐客戶達到3.31億戶，5G網絡客戶達到1.6億戶。

有線寬帶業務方面，ARPU錄34.8元，按年上升7.3%，而家庭寬帶綜合ARPU同比則增長10.7%至39.8元；相關客戶總數為2.35億戶，期內淨增2503萬戶，當中淨增家庭寬帶客戶錄2164萬戶。

另一方面，中國工信部直屬的信息通信研究院昨日公布，9月份內地智能手機出貨量達到2081.1萬部，佔月內手機出貨量的97.1%，惟按年仍下降達5.4%；期內出貨量屬今年單月新低，並較對上低位、2月份的2134.2萬部再跌3%。

至於過去7至9月第三季度，智能手機出貨量為7165.8萬部，同比增長4%，但較第二季錄約7500萬部有所放緩。今年首9個月智能手機出貨量為2.43億部，較去年同期增長11.4%，並佔期內手機出貨量97.6%。

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