馬雲「禁足令」料鬆綁 阿里飈近7%

阿里建康勁升13.5%

阿里昨日股價全日高走， 升近兩個月的高位，高見179.9元，一度勁升8%，收報175.8元，全日升6.7％，成交額達130億元。同系的阿里建康（0241）勁升13.5%，收報12.6元。 阿里影業（1060）以全日高位收市，收報0.91元，升3.4％。

去年10月20日，中證監就螞蟻上市發出批覆，同意註冊申請，註冊期至昨日屆滿，意味螞蟻日後若要上市，須重新申請。

螞蟻內地上市註冊期昨屆滿

據彭博報道，當時與螞蟻上市交易的銀行家已停止與螞蟻進行定期溝通，當中有部分公司懷疑螞蟻無法在2023年之前重返IPO市場。彭博又指出，螞蟻一年多以來被迫進行整改，令員工士氣大挫，有不少人離職。阿里昨日急升，帶動其他科技股做好，科指升2.65%至6691點，京東健康（6618）及嗶哩嗶哩（9626）均升逾6%，美團（3690）、騰訊（0700）升逾2%。恒指亦升穿二萬六，收報26136點，全日升348點，主板成交1566億元。