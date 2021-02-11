海茵莊園開價在即 未來3日9盤686伙推售

傲寓加推17伙 削折扣變相加價

市場消息稱，星凱‧堤岸過去2日累收約2.4萬票（主要屬首輪向隅客重新入票），以周六開售338伙計超額70倍。另嘉里（0683）旗下喇沙利道瀚名，亦推出頂層21樓A室，本周日招標；單位實用面積1990方呎連253方呎平台，內置樓梯前往1320方呎天台，採4房4套設計；項目今年初推出至今累沽3伙，套現約1.1億元。

除大型樓盤和豪宅外，較小規模新盤亦開展新銷售。其士（0025）大角嘴傲寓已獲批滿意紙，將開放現樓予公眾預約參觀，加推17伙實用面積300至340方呎單位，提供4%直減折扣，折實價681.8萬元起，本周日發售；相對去年最高9.75%直減折扣，即變相加價5.75%。

Wetland特色戶實呎2.2萬 貴絕天水圍

一手成交方面，新地（0016）系樓盤連錄高價成交，旗下何文田天鑄2期透過招標售出第1座12樓B室，實用1823方呎、4房間隔，成交價7295.28萬元、實呎40,018元，為項目本月首宗一手成交。同系Wetland Seasons Park亦透過招標售出特色戶，為第21座10樓A2室、4房間隔，實用面積892方呎連平台及天台，成交價1969.88萬元、實呎22,084元，呎價除創項目及同系列Wetland Seasons Bay新高外，料亦貴絕天水圍。另大埔白石角雲滙2期亦售出9座21樓B2室，成交價940.8萬元，實用面積448方呎2房設計連319方呎天台特色戶、實呎2.1萬元。

信置（0083）、會德豐等合作的西南九龍長沙灣維港滙III，本月暫錄約24宗成交、套現2.5億元，昨售出2伙，其中實用面積315方呎、位處1B座20樓B室一房戶，成交價901.9萬元、實呎逾2.86萬元。