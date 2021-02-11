經濟

海茵莊園開價在即 未來3日9盤686伙推售

【明報專訊】火炭星凱‧堤岸過去周末開展首輪銷售後，市場焦點轉移至日內上載樓書、最快明日開放示範單位及開價的九建（0034）將軍澳海茵莊園之際，9個主要新盤新近上載銷售安排，明天至周日期間共推售686伙，當中周日次輪銷售338伙的中洲置業旗下星凱‧堤岸，佔上述3日推盤量近五成。

傲寓加推17伙 削折扣變相加價

市場消息稱，星凱‧堤岸過去2日累收約2.4萬票（主要屬首輪向隅客重新入票），以周六開售338伙計超額70倍。另嘉里（0683）旗下喇沙利道瀚名，亦推出頂層21樓A室，本周日招標；單位實用面積1990方呎連253方呎平台，內置樓梯前往1320方呎天台，採4房4套設計；項目今年初推出至今累沽3伙，套現約1.1億元。

除大型樓盤和豪宅外，較小規模新盤亦開展新銷售。其士（0025）大角嘴傲寓已獲批滿意紙，將開放現樓予公眾預約參觀，加推17伙實用面積300至340方呎單位，提供4%直減折扣，折實價681.8萬元起，本周日發售；相對去年最高9.75%直減折扣，即變相加價5.75%。

Wetland特色戶實呎2.2萬 貴絕天水圍

一手成交方面，新地（0016）系樓盤連錄高價成交，旗下何文田天鑄2期透過招標售出第1座12樓B室，實用1823方呎、4房間隔，成交價7295.28萬元、實呎40,018元，為項目本月首宗一手成交。同系Wetland Seasons Park亦透過招標售出特色戶，為第21座10樓A2室、4房間隔，實用面積892方呎連平台及天台，成交價1969.88萬元、實呎22,084元，呎價除創項目及同系列Wetland Seasons Bay新高外，料亦貴絕天水圍。另大埔白石角雲滙2期亦售出9座21樓B2室，成交價940.8萬元，實用面積448方呎2房設計連319方呎天台特色戶、實呎2.1萬元。

信置（0083）、會德豐等合作的西南九龍長沙灣維港滙III，本月暫錄約24宗成交、套現2.5億元，昨售出2伙，其中實用面積315方呎、位處1B座20樓B室一房戶，成交價901.9萬元、實呎逾2.86萬元。

上 / 下一篇新聞

大劉甘比歌賦山里洋房6億放售 每呎叫價14萬 較09年買入價高2倍
大劉甘比歌賦山里洋房6億放售 每呎叫價14萬 較09年買入價高2倍
外國回流客11萬 租加多近山複式戶
外國回流客11萬 租加多近山複式戶
豐盛居2房910萬沽 實呎1.8萬破頂
豐盛居2房910萬沽 實呎1.8萬破頂
恒地中標市建局庇利街項目 高次標15%
恒地中標市建局庇利街項目 高次標15%
恒大合生鬧翻 200億交易告吹 原擬售恒大物業50.1%股權 3公司今復牌
恒大合生鬧翻 200億交易告吹 原擬售恒大物業50.1%股權 3公司今復牌
馬雲「禁足令」料鬆綁 阿里飈近7%
馬雲「禁足令」料鬆綁 阿里飈近7%
能源局促電網「多發滿發」 電力股做好
能源局促電網「多發滿發」 電力股做好
中移動首3季ARPU較上半年跌4%
中移動首3季ARPU較上半年跌4%
中證監易會滿：從源頭遏制過度發債
中證監易會滿：從源頭遏制過度發債
金管局增發400億外匯基金票據 銀行體系總結餘料降至4000億以下
金管局增發400億外匯基金票據 銀行體系總結餘料降至4000億以下
余偉文：研增外匯基金投資ESG份額
余偉文：研增外匯基金投資ESG份額
穆迪：共同富裕或影響企業發債
穆迪：共同富裕或影響企業發債
中教配股集資近12億 擬併購職教項目
中教配股集資近12億 擬併購職教項目
彭博：星展渣打等 競購花旗亞洲零售資產
彭博：星展渣打等 競購花旗亞洲零售資產
傳中國促麥當勞全線納數字人民幣 FT：明年冬奧前完成 公司：正從顧客汲取意見
傳中國促麥當勞全線納數字人民幣 FT：明年冬奧前完成 公司：正從顧客汲取意見
美料下月減買債 潘功勝：人幣可基本穩定
美料下月減買債 潘功勝：人幣可基本穩定
空運指數連升6季 創3年半高
空運指數連升6季 創3年半高
YAS推單車微保險 「人車兼保」
YAS推單車微保險 「人車兼保」
寶馬購華晨製造全部股權
寶馬購華晨製造全部股權
福萊特玻璃上季多賺三成
福萊特玻璃上季多賺三成
Netflix上季新增訂戶勝預期 受惠《魷魚遊戲》 公司料今季增850萬戶
Netflix上季新增訂戶勝預期 受惠《魷魚遊戲》 公司料今季增850萬戶
比特幣撲6.7萬美元 創新高
比特幣撲6.7萬美元 創新高
PayPal擬收購 Pinterest股價彈兩成
PayPal擬收購 Pinterest股價彈兩成
張兆聰：世茂服務配股 成功集資可博反彈
張兆聰：世茂服務配股 成功集資可博反彈
李曉佳：人行行長言論 內媒遲3日才報
李曉佳：人行行長言論 內媒遲3日才報
技術取勝：錦欣生殖料擺脫跌勢
技術取勝：錦欣生殖料擺脫跌勢
劉思明：業績期吼乳業股 現代牧業回吐可吸
劉思明：業績期吼乳業股 現代牧業回吐可吸
周顯：打機可以代替賭博？
周顯：打機可以代替賭博？
湯文亮：賣方拒出示業權契據須賠償
湯文亮：賣方拒出示業權契據須賠償
信和黃金海岸酒店 再造客房推環保
信和黃金海岸酒店 再造客房推環保
鍾少權：鐵路上蓋建住宅效益高
鍾少權：鐵路上蓋建住宅效益高