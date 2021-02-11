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海通國際翁嘉升：可藉ETF投資ESG

【明報專訊】環境、社會及治理（ESG）投資在亞洲地區愈來愈受到重視，海通國際昨日（19日）舉行記者會，看好ESG在中國的發展前景，海通國際資產管理部董事總經理翁嘉升表示，目前內地在ESG投資只佔整體市場的1%，在全球化及國策等因素推動下，相信市佔率會持續上升。他認為，投資ESG的最佳方法是以交易所買賣基金（ETF）買賣，因為ETF主要追蹤ESG指數，指數內的持股根據國際化標準下選取，可確保投資符合企業標準，另外多元化投資同時又具有分散風險作用。

翁嘉升表示，ESG投資發展快速，過去數年全球投入約36億美元在相關行業方面。他續稱，歐洲等已發展市場在ESG投資方面起步較早，因此現時會有較高的風險調整後收益（Risk-Adjusted Return），從表現來看，已發展市場ESG投資走勢，緊貼傳統指數。相反，新興市場如中國的ESG投資才剛起步，因此超額回報空間會較大。

中國剛起步 超額回報空間較大

至於為何偏好投資內地市場，他解釋，中國是僅次於美國的第二大股票市場，佔全球市場的11.8%。全球ESG投資規模之中，已發展市場平均有35.9%資本投資於ESG相關產品，目前中國在ESG投資只有約1%。「如中國市場在ESG投資看齊已發展市場，投資比重上升至約36%，預期可產生4.3萬億美元市場規模。由目前低投資額及多方面因素推動下，相信中國ESG會有更大發展空間。」

翁嘉升續稱，中國ESG增長動力主要有三個：第一是全球化因素，中國A股在全球市場佔有率嚴重偏低，如2019年MSCI將中國A股的納入因子從5%增加至20%，帶動670億美元流入中國市場。「若再將納入因子增加至100%，中國股票佔指數權重將再調整，預期再有2400億美元流入中國市場，可見投資價值的吸引力相當大。」他又稱，隨着更多外國投資者進入A股市場，他們對ESG的需求增加，帶動A股有更高的透明度，推進中國企業更符合國際ESG標準。

ETF勝在流動性大透明度高

第二，中國政府大力推動，如在十四五規劃下，表明推進生態文明戰略計劃、實現生產生活方式綠色轉型等，去年在內地上市的企業都要在ESG發展方面作出披露。第三，內地人對ESG的投資意識愈來愈高，中國整體經濟從「ESG高風險低機遇行業」如能源、工業、材料行業，轉為「ESG低風險高機遇行業」如醫療、科技、消費服務。MSCI A股指數中，看到「ESG高風險低機遇」行業，由2015年的41%下降至去年的27%；而「ESG低風險高機遇行業」由32%上升至約50%水平。此外，更多投資者採用和接納ESG投資方向，如在中國有過百隻ESG基金，規模達1300億元人民幣。

翁嘉升表示，最理想是以交易所買賣基金（ETF）來投資ESG，優勢是高流動性，所有投資者都可在交易所隨時買賣。另外ETF透明度高，投資者可從網站上了解ETF持股，而持有的股份一般都緊貼指數成分股。最後，可多元化投資於多隻股票，ETF持股數量一般多於主動型基金，具有分散風險的作用。成本效益方面，ETF的入場門檻、手續費等亦比一般主動型基金低等。

評分較低企業排除在外

公司於去年10月推出海通MSCI中國A股ESG ETF（3031），指數主要追蹤緊貼MSCI中國A股ESG通用指數，當中持股包括有ESG方面做得較好的公司或過去一年在ESG方面持續改善的企業。選股方面，首先會將ESG評分較低的企業排除在外，然後對每一家範圍內的企業做ESG評分，另會留意過去一年，企業在ESG評分方面有沒有上升，綜合計算後成為指數內持股。該ETF推出一年，回報率達9.06%，高於滬深300指數ETF的3.5%。當中回報率最理想的行業是工業，一年升幅為5.33%，最差是金融行，回報率為負1.2%。

黃清瑤 明報記者

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