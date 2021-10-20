經濟

香港地產

海航陳峰山頂大屋曝光 4房4套5.1億放售

【明報專訊】近年不少內地公司財困，在港出售物業，甚至要蝕讓，其中海航系除近期以約3.1億元售出西半山天匯一個複式戶外，旗下山頂TWELVE PEAKS一幢海景洋房，目前以5.1億元放售。

叫價與2015年向新地購入價相若

上述物業為TWELVE PEAKS雙號屋，一直被指是海航集團聯合創始人、董事局主席陳峰在港時的居所，單位實用面積4241方呎，三層高設計，4房4套連書房間隔，另有2542方呎花園及泳池，以及830方呎天台及按摩池，據代理指，單位目前叫價約5.1億元，實呎約12萬元。海航2015年以公司名義斥逾5.06億元購入，現放售價與當年購入價相若。由於當年海航以公司名義入市，需付樓價三成、即逾1.5億元辣稅，故即使當年發展商有為買家提供最高樓價11.5%買家印花稅津貼，或8.5%的從價印花稅津貼，估計最終仍要蝕讓。

事實上，土地註冊處顯示，海航購入物業後，多次抵押予不同公司作借貸，包括2015年由中國光大銀行承做按揭、2018年抵押予CSI FINANCE LIMITED，去年再由UPPER GENIUS LIMITED作按揭。

物業多次抵押借貸

海航系數年前大舉進軍香港，除連購多幅官地外，亦購入不少高價豪宅，但近年先後蝕讓售出，近期以約3.1億元售出的西半山天匯45樓（又名68樓）A室複式銀主單位，實用4664方呎，屬4房4套附設多用途平台設計（原則5房5套），可享維港全海景，實呎66,467元。物業由海航董事長陳峰在2015年以4.33億元透過公司名義購入，實呎高見92,857元，一度為亞洲最貴呎價分層戶，最新成交價較購入價低約三成。

此外，土地註冊處資料顯示，有「大坑舖王」之稱的周勝記置業家族，上月約1.53億元售出大角嘴塘尾道周勝記商業大廈，以總樓面約2萬方呎計，呎價約7359元。周勝記早前亦以5.3億元沽出銅鑼灣波斯富街本德大廈地下A、B、C及D鋪，連同1及2樓，短短一個月套現約6.8億元。

相關字詞﹕陳峰 周勝記置業 蝕讓 海航 豪宅放售

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