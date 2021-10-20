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經濟
2021年10月20日星期三
技術取勝
投資策略
強積金上季淨流入至少3年新低 研究機構指涉退休移民潮 積金局：每季都有波動
積金局：強積金買國債 研採主權評級
人幣近4月最強 單日升0.78%
科技股續領漲 恒指3連升企穩50天線
理財通首日錄308筆匯款 涉3312萬人幣
國泰上月載貨量創疫後新高
世茂服務突配股發債籌48億 市場質疑助母企改善財務狀况
恒大放售恒大物業 傳不獲政府「祝福」停談判
小鵬匯天完成A輪融資 估值逾78億
辯方：難證港交所前高層利益衝突 指性質近似曾蔭權案
致同：核數師觸發停牌個案大增
佐丹奴上季銷售跌12% 東南亞澳洲插四成
保泰人壽完成B1輪融資籌1.76億
會計師莫正豪專業失當 除名4年兼罰款
大灣區航空丘應樺：疫情創造公平競爭環境
易順達保薦工作失責被罰300萬
鮑威爾捲聯儲局炒股風波 去年10月美股大跌前 沽500萬美元股票基金
新MacBook Pro設瀏海 用蘋果自製最強晶片
美首隻ETF掛牌 比特幣價格衝高回落
張兆聰：北部都會加持 中國建築績佳可吼
技術取勝：比亞迪電子受制20天線
劉思明：短炒新能源 光伏勝風電
周顯：釋放祖堂地 須人大釋法？
湯文亮：恒大夠大 才可以倒
盧楚仁：商品貨幣 取紐加不取澳
長沙灣凱樂苑辣稅盤2年帳升1倍 未補價居屋480萬易手 扣除使費仍賺七成
海航陳峰山頂大屋曝光 4房4套5.1億放售
星凱．堤岸首推開放式戶折實496.2萬起
溥儀後人835萬購THE HOLBORN 1房戶
太古貝澳HAM TIN VILLAS月租7.5萬起
財團元朗東成里申建3565伙
海通國際翁嘉升：可藉ETF投資ESG
技術取勝：比亞迪電子受制20天線
【明報專訊】港華燃氣4.7元阻力不輕（圖）
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