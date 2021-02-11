美首隻ETF掛牌 比特幣價格衝高回落

【明報專訊】基金管理公司ProShares獲美國證交會（SEC）批准上市的美國首隻比特幣期貨ETF，昨晚終在紐交所掛牌，令美股投資者毋須開設虛擬貨幣帳戶，即可投資比特幣相關產品，標誌虛擬貨幣資產邁向市場主流。首次在公開市場交易的「ProShares比特幣期貨ETF」（ProShares Bitcoin Futures ETF）（美：BITO），在昨晚開市後不久曾升5%，高見42.15美元。該基金追蹤芝加哥商品交易所（美：CME）的比特幣期貨，並非與比特幣價格掛鈎。根據CoinDesk數據，比特幣的價格在周二晚開市後不久，曾升穿6.3萬美元，接近4月中所創的6.49萬美元歷史高位，午夜前回落至6.2萬美元。
Coinbase託管fb虛幣錢包Novi
ProShares網站表示，該ETF是通過管理比特幣期貨合約的敞口，尋求資本增值。該基金的費用率為0.95%。按資產計算，ProShares是第八大的ETF供應商。
此外，美國虛擬貨幣交易所第一股Coinbase（美：COIN）表示，將為Facebook（美：FB） 的試驗版虛擬貨幣錢包Novi提供託管服務，Coinbase股價午夜前升3%。受強生（美：JNJ）等業績提振，緩和了市場對疫情及通脹的擔憂，美股三大指數午夜前向上。國際油價升約1%。