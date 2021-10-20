佐丹奴上季銷售跌12% 東南亞澳洲插四成

昨日股價無升跌

佐丹奴昨日股價走勢偏軟，全日無升跌、收報1.57元。集團上季整體銷售額錄6.54億元，較去年同期7.4億元少12%；並較第二季按年增長44%有所放緩。

按銷售渠道劃分，線上銷售額增長持續快過線下，期內相關銷售額同比增加32%至8400萬元，佔整體銷售額貢獻為12.8%，比去年同期佔8.6%增加4.2個百分點。

各個市場方面，港澳兩地第三季銷售額為8600萬元，較去年同期錄6100萬元增加41%；內地亦按年微升3%至1.61億元；另海灣阿拉伯國家合作委員會地區則錄1.21億元，同比增加17%。不過，東南亞及澳洲等主要市場季內銷售額僅為1.49億元，比去年同期達2.45億元，大減四成；台灣按年亦跌25%至9700萬元。

港澳銷售額增41% 台灣跌25%

佐丹奴指出，儘管本季度整體銷售額錄得按年下降，但集團9月份銷售額已重錄增長。

至於今年首9個月，集團累計銷售額達23.35億元，較去年同期21.53億元高9%；其中線下銷售額按年增6%至17.4億元，線上銷售則同比升25%達2.53億元。