致同：核數師觸發停牌個案大增

股東管理層觸發佔比升至29%

核數師多關注出現誇大資產，例如墊支銷售、欠實質購併甚至報大費用等問題。另由多個監管機構採取聯合行動個案亦有趨勢上升，致同中國法證調查服務主管合伙人湯飈認為，這反映個案複雜程度較前增加，並引發核數師關注。

另由股東及管理層觸發的停牌個案佔比達29%，比去年的9%大增，主要因為爭拗及更換董事後發現前管理層有欺詐而觸發，出現的問題中，挪用資產及進行未授權借貸及擔保佔共57%。截至今年8月底的長牌停牌公司的數目共112間，較去年同期的80間大增40%。

沽空機構引發停牌情况減少

湯飈稱，不同持份者觸發停牌，共同關注點均是做假數及高估資產問題居多。同時，多了監管機構採取聯合行動，個別監管機構如財務匯報局轉趨高調，並對上市公司要求的內控要求提高了。同時，停牌個案亦多與流動性問題、周轉不靈有關。

由核數師觸發停牌的個案，會否致長期停牌並引發大量公司明年除牌，湯飈表示，得視乎公司能否出具法證、內部監控及核數報告，及會否就除牌決定上訴而定。最近上市公司宣布業績後刊發補充公告增加，他認為這反映上市公司先努力盡快刊發業績，繼而刊發公告跟進錯漏及回應監管機構的關注，務求毋須停牌。近年沽空研究機構出手及引發停牌情况減少，他認為，這與該等機構出手後公司股價反而上升，獲利機會減少有關，看不到與落實港區國安法有關，亦不評論沽空研究機構難落手是否與內地的監管風暴有關。