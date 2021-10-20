辯方：難證港交所前高層利益衝突 指性質近似曾蔭權案

明報記者 葉翠

控方指出，在給予「甜頭（General Sweetener）」的檢控基礎上，楊金隆對林楚華的優待可以是為了二人長遠而良好的關係，不一定涉及額外好處。控方稱，在案中12宗IPO申請中，二人就良斯集團（現稱曠逸國際）（1683）IPO前查詢的電郵往來，明顯顯示林有份參與上市。

辯方則質疑，不排除林楚華只是代人詢問良斯事宜，又指在港交所文件中均無證據顯示林涉及另外11宗，強調若楊不知悉林牽涉在內，自然無法給予優待，亦不存在利益衝突，更不會構成公職人員行為失當。

控方提出以「甜頭」作檢控基礎

至於林給予楊妻郝媛媛915萬元，據稱用作代為投資，控方指出，該筆款項金額為楊金隆月薪的數以十倍，其間由郝保管及決定如何運用近兩年，僅靠一個「信」字，而且郝聲稱沒有因而獲得任何利益，純粹是「做義工」，卻要冒着瞞騙基金經理的風險，質疑只是利用代持來遮掩串謀行為。

辯方則稱，楊、林二人不單是好朋友，雙方平時更有家庭式的社交聚會，不一定需要見外地白紙黑字處理。法官則表示，對一般人而言，把915萬交託他人也許並不尋常，但參考郝的說法，做法在投資界來說是十分平常，也算不上是大額資金，就像一般人與同事「夾份買六合彩」，因此法庭要有不同考量。

收915萬 官：似夾份買六合彩

另外，就林楚華支持楊金隆申請馬會會籍，辯方指出，林僅僅履行馬會賦予的責任，楊得到應得的評價，當中不牽涉優待，形容為「簽個名、舉手之勞」，林並沒有金錢上的付出，與過往涉虛假會籍的案件有別。

他續指出，遴選會員則相對重要得多，其每年提名名額有限，而支持會籍申請則無任何限制。