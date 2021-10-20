小鵬匯天完成A輪融資 估值逾78億

小鵬汽車昨日亦發公告表示，集團以7000萬美元認購小鵬匯天A系列優先股，和認購2000萬美元匯天的可換股債券，以及同意認購本金額為644萬美元的鵬行的可換股債券。在融資前，小鵬汽車控股股東何小鵬已控制匯天，完成融資後，小鵬汽車持有匯天約18.9%股權。

飛行汽車擬2024年交付

小鵬匯天總裁趙德力表示，融資所得資金將進一步加大對飛行汽車的研發製造，和擴大員工隊伍。他又表示，下一代飛行汽車將真正實現飛行器與汽車的融合，並計劃2024年向客戶交付飛行汽車。

小鵬匯天成立於2013年，總部位於廣州，是小鵬汽車旗下的生態企業。專注研發載人飛行器領域，飛行汽車產品類別亦主要傾向消費者。目前已成功研製出5代智能電動載人飛行器產品，最新的團隊總人數接近500人，當中研發人員佔比超過八成。