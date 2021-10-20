小鵬匯天完成A輪融資 估值逾78億

【明報專訊】小鵬汽車（9868）旗下飛行汽車企業「小鵬匯天」，宣布完成超過5億美元（約39億港元）的A輪融資，估值將超過10億美元（約78億港元）。是次融資由IDG資本、五源資本（前稱晨興資本）及小鵬汽車領投，其他投資者包括，紅杉中國、鐘鼎資本、GGV紀源資本、高瓴創投以及雲鋒基金。據公開資料顯示，小鵬匯天是次融資是迄今為止亞洲低空載人飛行器企業中，單筆最大額的融資項目。小鵬汽車昨日收報169.3元，全日升2％，成交1.26億元。
小鵬汽車昨日亦發公告表示，集團以7000萬美元認購小鵬匯天A系列優先股，和認購2000萬美元匯天的可換股債券，以及同意認購本金額為644萬美元的鵬行的可換股債券。在融資前，小鵬汽車控股股東何小鵬已控制匯天，完成融資後，小鵬汽車持有匯天約18.9%股權。
飛行汽車擬2024年交付
小鵬匯天總裁趙德力表示，融資所得資金將進一步加大對飛行汽車的研發製造，和擴大員工隊伍。他又表示，下一代飛行汽車將真正實現飛行器與汽車的融合，並計劃2024年向客戶交付飛行汽車。
小鵬匯天成立於2013年，總部位於廣州，是小鵬汽車旗下的生態企業。專注研發載人飛行器領域，飛行汽車產品類別亦主要傾向消費者。目前已成功研製出5代智能電動載人飛行器產品，最新的團隊總人數接近500人，當中研發人員佔比超過八成。
相關字詞﹕小鵬匯天