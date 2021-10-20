恒大放售恒大物業 傳不獲政府「祝福」停談判

恆大·睿峰權益傳售鄭裕彤「御用炒房」

在本月初，內媒引述消息人士指，合生創展擬收購恒大物業約51%股份，恒大物業整體估值約400億元，故交易或涉超過200億元。由於恒大物業上市未足一年，若出售控股權須取得聯交所同意，交易亦已獲開「綠燈」。

另據《經濟日報》引述市場消息指，恒大成功將旗下長沙灣新盤恆大·睿峰的權益轉讓予項目的合伙股東、有已故新世界創辦人鄭裕彤「御用炒房」之稱的鼎珮集團（VMS）手上。報道指，是次是恒大首次成功轉售在香港項目，恆大·睿峰在2019年年底開售至今，雖然已經沽出一半單位左右，惟發展商早前卻被地產代理入稟追收樓盤佣金；另外該盤關鍵日期為10月31日，惟仍未有入伙收樓消息。

報道又指，按照恆大·睿峰現時餘下大約190伙仍未售出，參考已售出的224伙平均售價約890萬元計算，住宅部分市值約17億元，連同恆大‧睿峰約3萬多平方呎的商場及30個車位，估計項目公開出售的部分市值約24億元左右。鼎珮昨天對報道不予置評。