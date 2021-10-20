經濟

世茂服務突配股發債籌48億 市場質疑助母企改善財務狀况

【明報專訊】內房世茂集團（0813）旗下上市不足一年的物管公司世茂服務（0873）突在股價低殘時配股集資近2.14億美元（約16.7億港元），並同時發行總額多達31.1億港元的可換股債券，抽水合共近48億港元。世茂服務股價自6月已下跌近四成，據銷售文件顯示，是次配售價低至每股介乎15.18至15.68元，較昨日收市價16.82元折讓6.78%至9.75%，亦低於一年前招股價每股16.6元。

明報記者 方楚茵

市場對是次世茂服務看法分歧，有分析認為，世茂服務截至今年6月底的中期手頭現金仍有56億元人民幣，且公司為淨現金公司，上市不足一年亦未曾進行重大收購，卻要在股價低位配股抽水，認為是內房賣樓急速放緩，兼一至兩年內的融資及債務集中到期下，藉股權融資增加大量現金，在併表後改善控股股東世茂集團財務情况。

分析：內房市道差 集資助併購

不過亦有分析認為，是次世茂服務籌資是好事，因為目前地產市道較差下，有許多開發商願意出讓其物管業務，世茂服務可藉機併購。

翻查資料顯示，有別於同行上市後即大舉併購，世茂服務於2020年10月底上市，當時籌資近51.26億元（人民幣，下同），但截至2021年中期集團尚未動用的金額多達40.714億元；而截至中期集團帳上的現金及現金等價物亦多達56.22億元。

集團在上市後僅公布兩單主要收購，分別是今年4月收購城鄉環衛一體化服務公司的深圳深兄環境67%股權，涉資5.11億元，以及8月份收購智慧環保整體解決方案公司金沙田科技的60%股權，涉資約8.42億元，可見收購主攻增值服務和智慧城市服務，在物業管理服務上則未見發力。

世茂集團「三道紅線」均達標

今次世茂服務逆市配股，亦令市場關注世茂集團的財務情况。翻查世茂資料顯示，截至今年6月底的中期「三道紅線」均達標，淨負債率為50.9%，資產負債率為68%，現金短債比為1.9倍，另中期帳面現金達823.8億元。

不過集團隨着規模增長，截至中期的總借貸規模亦增長，達1645.14億元，較2020年底1412.32億元增加近16.5%，當中一年以下的債務（銀行借貸、其他金融機構借貸、債券及優先票據）佔27%或444.43億元，一至兩年期債務則達595.96億元或36.2%。

相關字詞﹕三道紅線 招股價 可換股債券 配股 世茂集團 世茂服務

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