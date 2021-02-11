理財通首日錄308筆匯款 涉3312萬人幣

金管局：業務運作暢順

發言人續稱，截至昨午12時，港銀為內地投資者開立逾百個南向通投資專戶，並為一批客戶成功辦理投資服務，另尚有超過150宗開設投資專戶的申請在處理中；同時，港銀為香港投資者開立逾百個北向通匯款專戶，並成功為客戶匯出款項至其內地銀行的投資帳戶，另尚有近300宗開設匯款專戶的申請在處理中。

中銀香港（2388）首名成功開通北向通服務的客戶劉先生持中國銀行深圳市分行的I類帳戶，昨早在中銀大廈分行完成開通手續。中銀香港個人金融及財富管理部總經理陳文被問港人在該行開北向通戶口條件時表示，若客戶本身在中銀香港開立的帳戶超過1年或以上，且每月收入超過2萬港元或金融資產達50萬港元或以上，可到分行經見證開戶開立內地II類帳戶，作為理財通指定戶口，惟個人投資額度僅限於20萬元人民幣。

中銀見證開戶可辦理財通 上限20萬

匯豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示，匯豐設有60間大灣區理財通中心，可提供一站式服務，約5000名員工可支援跨境理財通。理財通中心其中有26間在內地，可作遙距開戶。