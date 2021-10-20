經濟

科技股續領漲 恒指3連升企穩50天線

【明報專訊】人民幣近期愈升愈有，港股昨日亦再升337點，連升3天，但是成交再萎縮5%至1205億元，連減兩天。科技股則繼續領跑，科技股指數升3%，但北水終止連續8日淨流入，昨日淨流出5.85億元。小米（1810）料汽車可於2024年量產，股價升近5.4%，連同其他重磅股騰訊（0700）及阿里巴巴（9988）錄得升勢，港股逼近25,800點，收報25,787點。

截至昨晚11時，恒指夜期報25,926點，高水139點。

永裕證券董事總經理謝明光表示，港股昨日成交減少。不過，隨着較早前表現較強的匯控（0005）及中海油（0883）股價回軟後，加上近日無什麼科網股被監管當局罰款的負面消息跟進，昨日轉由美團（3690）、阿里巴巴及招商銀行（3968）接捧跟上，分別升1.8%、1.2%及3.2%，令大市持續升勢。

申洲獲評「優於大市」 升幅冠藍籌

恒指昨日再明顯升破50天線所在的25,394點水平，技術上轉好。另因為瑞信將申洲（2313）的評級調高，給予「優於大市」評級，因此該股股價亦罕見大升5.5%，並且成為升幅最大的藍籌股。小米旗下汽車產品有望量產，該股明顯獲北水追捧，獲淨流入資金高達3.68億元。反之同樣錄升勢的騰訊，則錄得淨流出3444.39萬元。資金亦繼續追捧航運股，當中獲大股東增持790萬股A股的中遠海控（1919），股價大升7.4%；旗下東方海外（0316）亦做好，升7.5%。

相關字詞﹕謝明光 阿里巴巴 匯控 小米

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