人幣近4月最強 單日升0.78%

京智囊籲降存準率撐經濟

人民幣在岸價及離岸價均自10月14日以來，連續3日升值，一舉升穿6.4關口。根據彭博顯示，分別高見6.3826及6.3746。在人民幣強勢下，內地10年期國債孳息連升多日後亦見回落，昨日跌0.031厘，低見3.007厘。國務院參事室特約研究員姚景源則指出，第三季經濟下行是全球普遍之象。

內地方面，本身更受到汛情、疫情擴散、能源緊張等因素影響。不過他認為，內地不會出現高通脹，並建議人民銀行自今年第四季起可以將存款準備金率下調一個百分點，更好地支撐經濟增長。

星展銀行香港財資市場部董事總經理王良享表示，今年首8個月淨流入人民幣市場的資金便按年增加14%，他預期，資金淨流入內地，估計部分需求源自囤積美元而未脫手轉回人民幣的出口商。另因為內地不再大肆放水，中國債息亦見上升，加上製造業回流，貿易相關需求保持強勢，因此對人民幣升勢有支持。

他認為，目前與人民幣相關的投資需求暫仍不大，但因人民幣強勢，H股派息折算港元時變相增加，加上不少中資股經過一輪下跌，估值相對較便宜。對於內地正減少在美債的持倉，王良享認為，這反映內地並沒有入市干預購買美元及美債，市場視此為內地對人民幣升值「開綠燈」，並估計人民幣有條件升見6.3。

內地隱憂多 不建議「追揸」人幣

獨立外匯商品分析師盧楚仁則認為，離岸人民幣短線雖有機會升見6.3水平，但他提到，市場對內地經濟能否持續升勢抱觀望態度，加上持續出現限電、水災甚至繼續處置內房負債問題消息不絕，近日公布的GDP數據回軟，因此不排除內地亦有壓力着手進行寬鬆措施，因此不太建議「追揸」人民幣，並估計人民幣後市轉入上落市居多。