經濟

積金局：強積金買國債 研採主權評級

【明報專訊】《施政報告》附篇提到政府將與積金局研究措施，「便利強積金投資內地發行的政府和政策銀行債券」，外界關注內地發行的政府債券，是否包括地方政府債。積金局主管（產品規管）李啟宏表示，目前研究方向是中央政府及政策銀行所發出的債券是否可放寬到引用主權評級，以衡量強積金基金能否投資，而毋須根據債券本身評級決定能否投資，今年內會完成研究，他相信此只需要修改投資指引，而毋須修改法例。

買地方債牽涉修例 短期難成事

至於地方政府債，李指這較複雜，需更長遠的研究。他亦表示，強積金相關法例下的「獲豁免當局」，所發的債可不受投資限制，積金局亦正研究能否將中國加入為「獲豁免當局」，但他相信倘要推動，會涉及修例，不會是短時間內做到。

施政報告亦提到進一步探討鼓勵巿民將強積金一筆過資產轉化成退休後定期可領取的年金，積金局署理行政總監及執行董事鄭恩賜表示，這對打工仔有好處，因為能提供多一個選擇，若勞福局未來設相關工作小組，積金局會參與其中。

年內推ESG投資指引

另外，李啟宏表示，積金局將要求強積金受託人或保薦人簡化強積金基金披露，包括編製一份不多於8頁的簡化版強積金披露文件，提供主要強積金資訊；提供二維碼或網站連結，供成員瀏覽更多強積金計劃及基金詳情；使用簡單易明的文字、豐富的圖表、劃一標題及資料陳述框架；以及計劃資料上載於強積金受託人或保薦人網站，配以語音及影片等形式呈現等，受託人或保薦人最遲明年6月要作出上述安排。

李啟宏又表示，基金經理及受託人都關注ESG長遠對基金風險及回報的影響、向成員披露資料等，積金局正在和業界商討，料年內會推出投資指引。

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