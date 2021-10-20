經濟

強積金上季淨流入至少3年新低 研究機構指涉退休移民潮 積金局：每季都有波動

【明報專訊】近年本港掀起的移民潮，令人關注是否對強積金（MPF）資金流入構成影響。積金評級公司MPF Ratings（積金評級）最新報告指出，香港強積金體系上季資金淨流入104.71億元，為該公司自2018年有紀錄以來最低。事實上，強積金季度資金流入自去年次季以後，一直呈現跌勢；雖然於今年第二季曾輕微反彈，但上季按季下跌24.41億元的跌幅，則是近年最大。積金評級負責人表示，除了移民以外，退休及被作為遣散費對冲等都是淨流入減少的原因。

明報記者 蔡穎霖

積金評級主要透過比較每季各積金基金的資產值變化，再扣除期間投資回報率的影響，計算出每季的資金淨流入數據，這數據反映供款與淨提取之間的差別。而在去年第三季前，強積金每季淨流入資金約130億至140億元，惟至上季已跌至不足105億元（見圖）。

退休對冲遣散費皆致淨流入跌

積金評級主席叢川普（Francis Chung）接受彭博社訪問時表示，有關當局已清楚解釋提早提取強積金的原因，其中包括提早退休，對冲遣散費及長期服務金，同時亦包括永久離開香港。他又指以香港過去15至18個月所面對的本地及全球挑戰，以上述理由提取強積金異常地多是有可能的。

彭博社引述積金局發言人回應，強積金供款總額和提取額每個季度都有波動，今年第三季的數據將適時發布。

買股意欲強 資金湧股票基金

根據積金局早前公開年報，截至今年3月底止以「永久離開香港」為由提取強積金金額急升近三成，令本港移民潮爭議再起。當局後來補充，強調以同樣理由申索取回強積金的申請宗數，已連續3個年度下滑，指申索金額上升或與強積金投資表現理想有關，並重申以永久離港為理由提早提取強積金的申索個案「並不等同移民個案」，例如非本地僱員結束在香港工作，及移居內地生活，都列入此類申請。

與此同時，叢川普表示，儘管本地和環球市場的不確定性持續增加，但無損強積金成員投資於股票基金的意欲。報告指出，截至今年9月底，香港450萬名強積金成員的平均帳戶結餘約為25.7萬元，按年下跌約7500元或2.8%，按季則減少1.2萬元或4.5%。期內強積金資金繼續撤出貨幣市場基金，而香港及中國股票基金、環球股票基金和美國股票基金於上季錄得最多的強積金資金淨流入，合共吸引淨流入總額的164.1%。

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