羅素街前PRADA舖2樓呎租僅60元

月租30萬涉5000呎樓面

市場消息指，Plaza 2000廣場2樓全層，面積約5042方呎，最新以月租約30萬元租出，呎租約59.5元。資料顯示，PRADA曾向旭日國際以月租900萬元租用商場地下及1、2樓共約1.5萬方呎巨舖作港最大旗艦店，平均呎租高見約600元水平，但去年2月提早離場，當時有指舖位以月租500萬元放租，較舊租900萬元大劈約44%，但市場仍未見承接。

「蛇王熙」月租16萬進駐波斯富街

另中原商舖部分區營業董事梁偉傑表示，知名老店「蛇王二」舊伙記主理的「蛇王熙」，近日租用銅鑼灣波斯富街59號地下連閣樓，總樓面約1300方呎，月租約15.8萬元，呎租約122元。該舖原分為前後兩間舖，前舖面向波斯富街短租予鞋店，已於8月份遷出；至於後舖則面向登龍街，舊租客為花店，於7月底交吉，而業主將前後舖同租予「蛇王熙」。

此外，西灣河利基大廈地下雙號舖，面積約4197方呎，連相若面積閣樓，即合共約8394方呎，以1.12億元易手，呎價約1.33萬元。原業主2012年以約8980萬元購入，帳面獲利約2220萬元或近25%。