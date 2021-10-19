梅窩居屋首錄二手 4年升最多七成

房委會資料顯示，銀河苑上月錄首宗二手成交，實用面積543方呎的低層單位，未補地價成交價為330萬元，實呎6077元。資料顯示，項目4年前開售時，同類單位一手售價約220萬至255萬元，4年帳面升值約三至五成。該屋苑本月亦錄一宗成交，為實用面積384方呎的低層戶，以258萬元未補價易手，實呎6719元。資料顯示，屋苑同類單位當年一手價約150萬至177萬元，即現時成交價較當年一手售價高約四成半至七成。

麗翠苑辣稅盤實呎8230沽

此外，長沙灣綠置居麗翠苑亦錄首宗二手，單位位於低層，實用面積452方呎，上月以372萬元未補地價售出，實呎8230元，若對比2019年同類單位一手價約236萬至300萬元，即現成交價較兩年前高約24%至57%，但由於原業主持貨不足3年，有關交易涉及樓價10%額印稅，即37.2萬元。

天盛苑未補價實呎首破萬

另房委會資料顯示，天水圍天盛苑一個實用面積約426方呎高層單位，上月以428萬元未補地價售出，實呎10,047元，為屋苑未補地價呎價首破萬元。據悉，上址為天盛苑B座高層7室，原業主2015年以264萬元未補價購入，現帳面獲利164萬元或62%。

不過，上季未補價居屋及公屋市場交投回落。房委會資料顯示，第三季共錄得約906宗未補地價公屋、居屋成交，較第二季約1401宗大減約35%。不過，施政報告後白居二客重新入市，其中天水圍居屋屏欣苑單日連錄2宗白居二客入市個案。

上季未補價成交906宗 跌35%

祥益地產高級區域經理黃肇雯稱， 屏欣苑最新成交位於C座低層20室，實用面積447方呎，以493萬元未補價易手，實呎11,029元。原業主2018年以222.1萬元向房委會購入，持貨3年，帳面獲利270.9萬元或1.2倍。