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凱滙維港滙周五219伙對撼

【明報專訊】市場聚焦單位總數1556伙的將軍澳海茵莊園快將開價之際，九龍兩個餘貨盤將於周五（22日）對撼。已屆現樓、信置（0083）牽頭的觀塘凱滙，當日會盡推項目全數129伙餘貨，個別3房單位加價最多15%；同時，會德豐和信置等合作的西南九龍長沙灣維港滙III，同日新一輪推售90伙，即兩盤共推219伙互撼。

凱滙個別單位最多加價15%

2018年底推售至今累沽1870伙、套現243億元的凱滙，1、2期全部129伙餘貨周五將盡推，72伙發價單賣、57伙招標。可留意的是，凱滙1期昨修訂價單，個別3房戶加價，如2座28樓A室，實用面積860方呎，2018年12月價單定價1952.5萬元，新定價2247.3萬元，加幅15%。

維港滙III方面，周五新發售90伙，當中84伙發價單賣、6伙招標；項目昨加推5號價單涉39伙，屬實用面積278至331方呎開放式、1房戶，最高19%直減折扣，折實價666.2萬元起，整批折實均呎25,947元。

天巒2年來開齋 洋房5900萬沽

綜合市場資訊，10月迄今整體新盤成交錄逾850宗，昨不乏大額成交。新地（0016）上水天巒，錄逾2年來首宗一手成交，蘇黎世大道17號屋以5900萬元售出，實用面積2487方呎連花園、實呎23,723元；成交紀錄冊顯示，買家成交期1100日即約3年，但若720日內完成交易可獲3%回贈、另2.125%稅務回贈，及可提前入住。新地同系屯門御海灣亦沽出第2座28樓G室特色戶，實用面積298方呎、1房戶連250方呎天台，成交價725萬元，實呎24,329元。

另9月推出至今累沽約72伙的恒地（0012）港島東筲箕灣道THE HOLBORN，恒基代理策劃（一）部副總經理陳正表示，設計團隊運用新技術，打造項目專屬的微氣候，就日照、太陽熱能、全年風向等數據作分析，以規劃屋苑的園林空間、水景裝置、垂直綠化及植物等，作為天然的微氣候調節器，同時注入低碳元素，將環保融入日常生活。

相關字詞﹕天巒 御海灣 維港滙III 凱滙

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