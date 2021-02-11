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星凱‧堤岸加推134伙 折實均呎1.97萬 最快周末次輪銷售 海茵莊園料本周首推312伙

【明報專訊】中洲置業發展的火炭大型新盤星凱．堤岸，過去周末兩日首輪合共推售536伙，兩日沽出450伙，昨日再添9宗成交，整體售出459伙，佔可售單位的約86%。發展商昨晚加推4號價單共134伙，首度推出項目第5座，1房單位折實665.6萬元起，折實均呎19,662元，比本月初首張價單折實均呎18,888元高約4%，預計周末進行次輪銷售。另一邊廂，九建（0034）將軍澳海茵莊園推盤如箭在弦，最快本周公布首張價單，料涉約312伙。

明報記者 陳寶恩

中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，星凱．堤岸過去周末首輪開售536伙，兩日累售450伙，昨日再售出9個單位，即項目首輪累售共459伙，佔可供發售單位約86%，套現金額逾48億元。楊又稱，為回應市場需求，星凱．堤岸昨晚加推第4號價單，首度推出第5座單位，位置屬大單邊，景觀更開揚，涉及134伙。單位實用面積介乎331至945方呎，屬1房至3房間隔，單位定價介乎783.1萬至2577.5萬元，實呎18,592至27,855元。維持最高樓價15%折扣，折實價665.6萬至2190.8萬元，折實實呎15,803至23,676元，折實平均實呎19,662元，比項目本月5日首張價單折實均價18,888元貴約4%。

折實均呎較本月初首張單價高4%

發展商強調，項目扣除景觀樓層因素，今批單位屬原價加推。入場單位是5座6樓F室，實用面積346方呎，1房間隔，向東，望內園，折實價665.6萬元，折實實呎19,237元。售價最高則是5座37樓C室，實用面積947方呎，3房間隔，向南，望火炭市景，折實價2190.8萬元，折實實呎23,134元。呎價最低為5座6樓J室，實用面積552方呎，2房間隔，向北，望旭禾苑一帶，折實價872.3萬元，折實實呎15,803元。

海茵莊園最快日內上載樓書

此外，海茵莊園最快本周開價。九建（市務及銷售部）高級市務經理鄭子宏昨日出席代理行舉行的記者會時表示，海茵莊園最快日內上載樓書，料本周開價，首批最少涉312伙，實用面積介乎約200至427方呎，當中開放式及1房單位涉及約九成。另外，本周亦會同步開放示範單位，最快月內首輪開售。

部分新盤則剛錄撻訂個案。新地（0016）沙田瓏珀山1期，據成交紀錄冊顯示，新錄1宗撻訂，為Crown Tower 12樓C室，屬實用面積1494方呎4房戶型，本月初以2926.792萬元售出，惟買家已取消交易撻訂，料遭沒收5%訂金涉約146萬元，為項目今年4月開售以來第2宗撻訂。

相關字詞﹕瓏珀山 九龍建業 中洲置業 海茵莊園 星凱．堤岸

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