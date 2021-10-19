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2021年10月19日星期二
劉思明 數據尋寶
投資策略
外匯基金上季蝕132億 6季首見紅 內地監管風暴吹襲 港股虧損263億表現最差
余偉文：轉數快服務暫停與網絡攻擊無關
16港銀准辦雙向理財通 最早今提供服務
穆迪降佳兆業評級至「B2」 指再融資風險加大
中電：煤價上漲內地業務利潤大幅受壓
微信抖音傳遭要求 向對手開放連接
中國第3季經濟增4.9% 遜預期 受限電房地產去槓桿影響 分析：第4季未樂觀
港股挫207點後倒升78點 重上50天線
銷售增長放緩 大摩劈安踏目標價
保聯推微信小程序服務內地客
證監轟豐盛保薦審查不力 罰款550萬 指申上市民企財務涉多項疑點
多隻IPO申請失效 彭博：涉內地監管風暴
香港寬頻冀藉智能家居產品吸客
潤電上月售電量按月跌逾一成
fb歐盟聘萬人打造元宇宙 首產品數碼會議空間測試中
「元宇宙」一詞 出自29年前科幻小說
富衛美上市傳觸礁 美證交憂中國監管
高盛獲批在華擁全資證券業務
陳茂峰：年金是退休生活保障不是投資
張兆聰：資金回流 中國電車ETF隨時破頂
劉宇亮：內地經濟放緩 政策巿料觸底
薛偉傑：實現「碳中和」 離不開CCSU
技術取勝：粵豐環保升穿下降軌
何民傑：魷魚遊戲熱爆啟示——港電檢條例要與時並進
劉思明：航空股向好 中航信中線可吸
周顯：港股全天候運作 大勢所趨
湯文亮：缺芯限電大塞船：大通脹先兆
星凱‧堤岸加推134伙 折實均呎1.97萬 最快周末次輪銷售 海茵莊園料本周首推312伙
凱滙維港滙周五219伙對撼
梅窩居屋首錄二手 4年升最多七成
嵐山181呎戶339萬易手 3年蝕6%離場
羅素街前PRADA舖2樓呎租僅60元
新蒲崗工廈逾九成業權放售 市值10億
劉思明：航空股向好 中航信中線可吸
【明報專訊】港股昨先跌後回升，受到上周強勢行業或主題股支持。航空及相關股份反覆做好，但航空業面對國際油價高企問題，若要入市，短線及中線選擇不一。
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