劉宇亮：內地經濟放緩 政策巿料觸底

加上信貸條件收緊，抑制了投資活動，9月固定資產投資按年跌2.5%。住宅銷售額繼8月下降19.7%後，9月份按年又下降了16.9%。房地產投資自去年疫情爆發後首次下滑，按年下降3.5%。

內房去槓桿帶來陣痛

內地房地產銷售額下滑可能令開發商的現金短缺狀况更嚴峻，有可能提供更大的折扣賣樓，形成惡性循環。如把內地房地產相關的所有商業活動都包括在內，整個行業佔中國GDP達23%，要去槓桿定會帶來陣痛。

剛過去的周末，中指研究院發布解讀報告稱，中央近一個月內第三次在重要金融會議中提及房地產行業，向市場傳遞維穩信號，房地產信貸政策有望觸底轉向，房企資金壓力將緩解。

而剛過去的周日，央行行長易綱在Group of 30視像會議上指現時內房的債務風險對金融行業的外溢性可控。

經濟活動有機會第四季反彈

中國金融監管機構於上月底窗口指導了至少部分大型商業銀行，允許銀行在第四季加快對個人抵押貸款的審批售放。內地的政策正在重新轉向支持措施，程度雖然較溫和，但經濟活動有機會在第四季反彈。

港股在第三季資金因政策收緊，採取先沽為敬做法，恒指大跌了16%、科指則跌了25%，遠遠跑輸環球市場。港股被過分拋售後，如政策稍為在第四季有所轉向，相信資金會重投港股市場。水清無魚，現正是作中線部署的好時機。

獨立股評人

[劉宇亮 股宇有云]