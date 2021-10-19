經濟
劉宇亮 股宇有云

投資策略

劉宇亮：內地經濟放緩 政策巿料觸底

【明報專訊】中國第三季經濟增長繼續放緩，國家統計局昨天公布第三季度GDP按年增長4.9%，低於預期的增5%。中國在7月以來推出多項政策措施，包括減碳、限電、教育、互聯網監管、樓市調控等，對國內消費和投資造成壓力。

加上信貸條件收緊，抑制了投資活動，9月固定資產投資按年跌2.5%。住宅銷售額繼8月下降19.7%後，9月份按年又下降了16.9%。房地產投資自去年疫情爆發後首次下滑，按年下降3.5%。

內房去槓桿帶來陣痛

內地房地產銷售額下滑可能令開發商的現金短缺狀况更嚴峻，有可能提供更大的折扣賣樓，形成惡性循環。如把內地房地產相關的所有商業活動都包括在內，整個行業佔中國GDP達23%，要去槓桿定會帶來陣痛。

剛過去的周末，中指研究院發布解讀報告稱，中央近一個月內第三次在重要金融會議中提及房地產行業，向市場傳遞維穩信號，房地產信貸政策有望觸底轉向，房企資金壓力將緩解。

而剛過去的周日，央行行長易綱在Group of 30視像會議上指現時內房的債務風險對金融行業的外溢性可控。

經濟活動有機會第四季反彈

中國金融監管機構於上月底窗口指導了至少部分大型商業銀行，允許銀行在第四季加快對個人抵押貸款的審批售放。內地的政策正在重新轉向支持措施，程度雖然較溫和，但經濟活動有機會在第四季反彈。

港股在第三季資金因政策收緊，採取先沽為敬做法，恒指大跌了16%、科指則跌了25%，遠遠跑輸環球市場。港股被過分拋售後，如政策稍為在第四季有所轉向，相信資金會重投港股市場。水清無魚，現正是作中線部署的好時機。

獨立股評人

[劉宇亮 股宇有云]

上 / 下一篇新聞

外匯基金上季蝕132億 6季首見紅 內地監管風暴吹襲 港股虧損263億表現最差
外匯基金上季蝕132億 6季首見紅 內地監管風暴吹襲 港股虧損263億表現最差
余偉文：轉數快服務暫停與網絡攻擊無關
余偉文：轉數快服務暫停與網絡攻擊無關
16港銀准辦雙向理財通 最早今提供服務
16港銀准辦雙向理財通 最早今提供服務
穆迪降佳兆業評級至「B2」 指再融資風險加大
穆迪降佳兆業評級至「B2」 指再融資風險加大
中電：煤價上漲內地業務利潤大幅受壓
中電：煤價上漲內地業務利潤大幅受壓
微信抖音傳遭要求 向對手開放連接
微信抖音傳遭要求 向對手開放連接
中國第3季經濟增4.9% 遜預期 受限電房地產去槓桿影響 分析：第4季未樂觀
中國第3季經濟增4.9% 遜預期 受限電房地產去槓桿影響 分析：第4季未樂觀
港股挫207點後倒升78點 重上50天線
港股挫207點後倒升78點 重上50天線
銷售增長放緩 大摩劈安踏目標價
銷售增長放緩 大摩劈安踏目標價
保聯推微信小程序服務內地客
保聯推微信小程序服務內地客
證監轟豐盛保薦審查不力 罰款550萬 指申上市民企財務涉多項疑點
證監轟豐盛保薦審查不力 罰款550萬 指申上市民企財務涉多項疑點
多隻IPO申請失效 彭博：涉內地監管風暴
多隻IPO申請失效 彭博：涉內地監管風暴
香港寬頻冀藉智能家居產品吸客
香港寬頻冀藉智能家居產品吸客
潤電上月售電量按月跌逾一成
潤電上月售電量按月跌逾一成
fb歐盟聘萬人打造元宇宙 首產品數碼會議空間測試中
fb歐盟聘萬人打造元宇宙 首產品數碼會議空間測試中
「元宇宙」一詞 出自29年前科幻小說
「元宇宙」一詞 出自29年前科幻小說
富衛美上市傳觸礁 美證交憂中國監管
富衛美上市傳觸礁 美證交憂中國監管
高盛獲批在華擁全資證券業務
高盛獲批在華擁全資證券業務
陳茂峰：年金是退休生活保障不是投資
陳茂峰：年金是退休生活保障不是投資
張兆聰：資金回流 中國電車ETF隨時破頂
張兆聰：資金回流 中國電車ETF隨時破頂
薛偉傑：實現「碳中和」 離不開CCSU
薛偉傑：實現「碳中和」 離不開CCSU
技術取勝：粵豐環保升穿下降軌
技術取勝：粵豐環保升穿下降軌
何民傑：魷魚遊戲熱爆啟示——港電檢條例要與時並進
何民傑：魷魚遊戲熱爆啟示——港電檢條例要與時並進
劉思明：航空股向好 中航信中線可吸
劉思明：航空股向好 中航信中線可吸
周顯：港股全天候運作 大勢所趨
周顯：港股全天候運作 大勢所趨
湯文亮：缺芯限電大塞船：大通脹先兆
湯文亮：缺芯限電大塞船：大通脹先兆
星凱‧堤岸加推134伙 折實均呎1.97萬 最快周末次輪銷售 海茵莊園料本周首推312伙
星凱‧堤岸加推134伙 折實均呎1.97萬 最快周末次輪銷售 海茵莊園料本周首推312伙
凱滙維港滙周五219伙對撼
凱滙維港滙周五219伙對撼
梅窩居屋首錄二手 4年升最多七成
梅窩居屋首錄二手 4年升最多七成
嵐山181呎戶339萬易手 3年蝕6%離場
嵐山181呎戶339萬易手 3年蝕6%離場
羅素街前PRADA舖2樓呎租僅60元
羅素街前PRADA舖2樓呎租僅60元
新蒲崗工廈逾九成業權放售 市值10億
新蒲崗工廈逾九成業權放售 市值10億