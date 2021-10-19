經濟
國際金融

高盛獲批在華擁全資證券業務

【明報專訊】中國證監會批准高盛集團（美：GS）全資持有其在華證券業務的申請，朝向逐步開放金融系統再邁出一步。高盛將收購尚未擁有的高盛高華（Goldman Sachs Gao Hua Securities Co.）股權，成為繼摩通（美：JPM）之後，第二家在華的外資獨資券商。

繼摩通後第二家外資獨資券商

高盛於2004年在華組建高盛高華，至去年12月申請增持該合資公司的股份，其申請已獲中證監批准。高盛高華將更名為高盛（中國）證券有限公司（Goldman Sachs (China) Securities Co.）。高盛的聲明稱，經過17年的成功合資後，標誌其在華業務翻開新篇章。高盛沒有透露花費多少收購餘下49%股權。

高盛的這家全資子公司將經營該行大部分在華業務，包括併購諮詢和證券承銷等投資銀行職能，以及包括交易和理財在內其他業務。華爾街大行一直尋求擴大在華業務，美國金融業是中美兩國去年初簽署的貿易協議的贏家之一。摩根士丹利（美：MS）等銀行此後獲得在華證券業務的多數股權。今年8月，摩通成為首家獲准全面控股在華證券業務的跨國企業。今年5月，中國銀保監批准高盛與中國工商銀行（1398）成立財富管理合資公司，由高盛持股51%作控股股東。

（華爾街日報）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

外匯基金上季蝕132億 6季首見紅 內地監管風暴吹襲 港股虧損263億表現最差
外匯基金上季蝕132億 6季首見紅 內地監管風暴吹襲 港股虧損263億表現最差
余偉文：轉數快服務暫停與網絡攻擊無關
余偉文：轉數快服務暫停與網絡攻擊無關
16港銀准辦雙向理財通 最早今提供服務
16港銀准辦雙向理財通 最早今提供服務
穆迪降佳兆業評級至「B2」 指再融資風險加大
穆迪降佳兆業評級至「B2」 指再融資風險加大
中電：煤價上漲內地業務利潤大幅受壓
中電：煤價上漲內地業務利潤大幅受壓
微信抖音傳遭要求 向對手開放連接
微信抖音傳遭要求 向對手開放連接
中國第3季經濟增4.9% 遜預期 受限電房地產去槓桿影響 分析：第4季未樂觀
中國第3季經濟增4.9% 遜預期 受限電房地產去槓桿影響 分析：第4季未樂觀
港股挫207點後倒升78點 重上50天線
港股挫207點後倒升78點 重上50天線
銷售增長放緩 大摩劈安踏目標價
銷售增長放緩 大摩劈安踏目標價
保聯推微信小程序服務內地客
保聯推微信小程序服務內地客
證監轟豐盛保薦審查不力 罰款550萬 指申上市民企財務涉多項疑點
證監轟豐盛保薦審查不力 罰款550萬 指申上市民企財務涉多項疑點
多隻IPO申請失效 彭博：涉內地監管風暴
多隻IPO申請失效 彭博：涉內地監管風暴
香港寬頻冀藉智能家居產品吸客
香港寬頻冀藉智能家居產品吸客
潤電上月售電量按月跌逾一成
潤電上月售電量按月跌逾一成
fb歐盟聘萬人打造元宇宙 首產品數碼會議空間測試中
fb歐盟聘萬人打造元宇宙 首產品數碼會議空間測試中
「元宇宙」一詞 出自29年前科幻小說
「元宇宙」一詞 出自29年前科幻小說
富衛美上市傳觸礁 美證交憂中國監管
富衛美上市傳觸礁 美證交憂中國監管
陳茂峰：年金是退休生活保障不是投資
陳茂峰：年金是退休生活保障不是投資
張兆聰：資金回流 中國電車ETF隨時破頂
張兆聰：資金回流 中國電車ETF隨時破頂
劉宇亮：內地經濟放緩 政策巿料觸底
劉宇亮：內地經濟放緩 政策巿料觸底
薛偉傑：實現「碳中和」 離不開CCSU
薛偉傑：實現「碳中和」 離不開CCSU
技術取勝：粵豐環保升穿下降軌
技術取勝：粵豐環保升穿下降軌
何民傑：魷魚遊戲熱爆啟示——港電檢條例要與時並進
何民傑：魷魚遊戲熱爆啟示——港電檢條例要與時並進
劉思明：航空股向好 中航信中線可吸
劉思明：航空股向好 中航信中線可吸
周顯：港股全天候運作 大勢所趨
周顯：港股全天候運作 大勢所趨
湯文亮：缺芯限電大塞船：大通脹先兆
湯文亮：缺芯限電大塞船：大通脹先兆
星凱‧堤岸加推134伙 折實均呎1.97萬 最快周末次輪銷售 海茵莊園料本周首推312伙
星凱‧堤岸加推134伙 折實均呎1.97萬 最快周末次輪銷售 海茵莊園料本周首推312伙
凱滙維港滙周五219伙對撼
凱滙維港滙周五219伙對撼
梅窩居屋首錄二手 4年升最多七成
梅窩居屋首錄二手 4年升最多七成
嵐山181呎戶339萬易手 3年蝕6%離場
嵐山181呎戶339萬易手 3年蝕6%離場
羅素街前PRADA舖2樓呎租僅60元
羅素街前PRADA舖2樓呎租僅60元
新蒲崗工廈逾九成業權放售 市值10億
新蒲崗工廈逾九成業權放售 市值10億