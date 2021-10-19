高盛獲批在華擁全資證券業務

繼摩通後第二家外資獨資券商

高盛於2004年在華組建高盛高華，至去年12月申請增持該合資公司的股份，其申請已獲中證監批准。高盛高華將更名為高盛（中國）證券有限公司（Goldman Sachs (China) Securities Co.）。高盛的聲明稱，經過17年的成功合資後，標誌其在華業務翻開新篇章。高盛沒有透露花費多少收購餘下49%股權。

高盛的這家全資子公司將經營該行大部分在華業務，包括併購諮詢和證券承銷等投資銀行職能，以及包括交易和理財在內其他業務。華爾街大行一直尋求擴大在華業務，美國金融業是中美兩國去年初簽署的貿易協議的贏家之一。摩根士丹利（美：MS）等銀行此後獲得在華證券業務的多數股權。今年8月，摩通成為首家獲准全面控股在華證券業務的跨國企業。今年5月，中國銀保監批准高盛與中國工商銀行（1398）成立財富管理合資公司，由高盛持股51%作控股股東。

（華爾街日報）

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