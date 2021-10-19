fb歐盟聘萬人打造元宇宙 首產品數碼會議空間測試中

「元宇宙」是採用擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）、3D技術及人工智能（AI）等技術支援的網絡世界（見另文）。fb在博客文章表示，最新的投資「是對歐洲科技行業的實力及歐洲科技人才潛力的信任投票」，創建元宇宙「對高度專業化工程師的需求」，是「fb迫切的選項」。fb稱，「元宇宙 」有助釋出創意及更多的社交及商業機會，而歐洲人將從頭開始塑造這新世界。

已脫歐英國被排除在外

fb行政總裁朱克伯格今夏闡述對元宇宙的願景，押注它是「下一代的移動網絡世界」，成為新技術投資的動力。他預期用戶未來對fb的觀感，將會由社交媒體，轉變為元宇宙企業。fb在元宇宙領域的首個產品，是測試中的Horizon Workrooms數碼會議空間，給最多50人同時舉行虛擬會議。

如今移動網絡的載體是智能手機，元宇宙的載體將會是各式VR頭戴裝置或智能眼鏡等設備。這些裝置助用戶進入虛擬影像與現實情境結合的元宇宙，與其他地域的用戶體驗有如親歷其境的互動。fb早在2012年已收購VR頭戴裝置公司Oculus，透過VR頭戴裝置讓用戶體驗各式VR遊戲。今年中，Oculus更收購了熱門VR射擊遊戲的製作公司BigBox VR，是fb收購的第5個VR遊戲工作室。上月，fb又與眼鏡品牌Ray-Ban聯手推出第一款智能眼鏡「Ray-Ban Stories」，提供拍攝等功能，雖不具備AR及VR功用，卻被視為fb為進入元宇宙鋪路。

歐盟正研立法規管科網巨企

fb預期，元宇宙的某些部分，可能需要10至15年才完全開發。不過在fb準備於歐盟大展拳腳之際，歐盟正研究立法規管科網巨企，賦予執法機構更大的罰款權力。本月初，fb前產品經理豪根（Frances Haugen）出席美國參議院小組委員會的聽證會，斥fb加劇分化並削弱民主，掀起了加強fb規管的輿論。

（綜合報道）

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